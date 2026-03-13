Los Ángeles. Luka Doncic tuvo 51 puntos, 10 rebotes y nueve asistencias, LeBron James agregó 18 puntos en su regreso después de perderse tres partidos por lesiones y los Lakers de Los Ángeles utilizaron un fuerte tercer cuarto para derrotar a los Bulls de Chicago 142-130 el jueves por la noche.

Doncic anotó 50 puntos por primera vez como Laker tras el sorpresivo cambio que lo envió de Dallas a Los Ángeles en febrero de 2025. Fue el decimotercer partido de 40 puntos de Doncic en 82 apariciones con Los Ángeles, colocándose noveno en la historia de la franquicia.

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🚨 LUKA ERUPTS FOR 51 POINTS 🚨



51 PTS

10 REB

9 AST

3 STL

9 3PM



He joins Kobe Bryant and Austin Reaves as the only players in Lakers franchise history to record 50+ PTS, 10+ REB, 5+ AST, and 5+ 3PM in a regular season game. pic.twitter.com/DTC6f5NHYN — NBA (@NBA) March 13, 2026

Austin Reaves aportó 30 puntos, Deandre Ayton logró 23 puntos y 10 rebotes para su 20º doble-doble de la temporada, y la racha de cuatro victorias de los Lakers es la más larga desde que encadenaron siete seguidas del 14 al 30 de noviembre.

Los Ángeles, además, superaron a los Rockets de Houston y subieron al tercer puesto de la Conferencia del Oeste.

Josh Giddey anotó 27 puntos y Matas Buzelis 22 para los Bulls, que han alternado victorias y derrotas en los últimos seis partidos tras 11 derrotas consecutivas en febrero.

James empezó flojo después de haber estado de baja por una contusión en la cadera derecha y artritis en el pie izquierdo, consiguiendo sus únicos puntos de la primera mitad con una bandeja y un tiro libre para una jugada de tres puntos a falta de 54 segundos. La secuencia despertó a James, de 41 años, que encestó sus cinco tiros de campo en el tercer cuarto para acabar con 11 puntos en ese periodo.

Giddey y Buzelis se combinaron para hacer 10 de 20 desde la distancia de 3 puntos, encontrando su tiro en el segundo cuarto y manteniendo a los Bulls a distancia de ataque durante la mayor parte del partido. Chicago terminó con 15 de 36 desde el perímetro.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.