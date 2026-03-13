Sin Arella Guirantes, Puerto Rico fue apabullado el jueves, 91-48, por Estados Unidos en la segunda jornada del clasificatorio femenino a la Copa del Mundo de la FIBA 2026 frente a miles de personas en el Coliseo José Miguel Agrelot.

Guirantes estuvo fuera por molestias que ha experimentado desde que llegó a la isla el pasado domingo tras escapar hace una semana de Israel, donde militaba con el club Elizur Ramla.

La escolta permaneció varios días atrapada en ese país debido al cierre del espacio aéreo provocado por la reciente escalada militar en Medio Oriente. Según el dirigente Gerardo “Jerry” Batista, están trabajando para que Guirantes esté disponible el domingo ante Senegal y el martes frente a Nueva Zelanda.

Las estadounidenses, que no pierden en los Juegos Olímpicos desde 1992 y en competiciones FIBA desde 2006, le propinaron a las puertorriqueños su segunda derrota en lo que va del Premundial. El Equipo Nacional debutó el miércoles con un revés por un margen de 37 puntos (78-41) ante Italia.

Este clasificatorio, que se está celebrando en el “Choliseo” hasta el 17 de marzo, también cuenta con la participación de España, Nueva Zelanda y Senegal. Las norteamericanas ya poncharon su boleto a Alemania 2026, pero todavía quedan tres espacios disponibles en este torneo. Las puertorriqueñas necesitan al menos dos victorias para asegurar uno de ellos.

Paige Bueckers fue la líder ofensiva con 16 puntos y tres asistencias. Le siguió Kelsey Plum con 12 unidades, incluyendo dos triples. Angel Reese dominó la pintura con un doble-doble de 10 tantos y 13 rebotes. Kiki Iriafen también añadió 10 puntos, mientras que Caitlin Clark tuvo una discreta noche en la que solo aportó ocho y falló cuatro de sus cinco tiros detrás del arco.

Paige Bueckers lanza al canasto ante la defensa de Puerto Rico. ( Xavier Araújo )

En causa perdida, Imani Mcgee-Stafford fue la mejor con 14 unidades y siete capturas. India Pagán, en cambio, anotó nueve, mientras que Trinity San Antonio y Pamela Rosado aportaron ocho cada una.

El próximo partido de Puerto Rico será este sábado contra España. Está programado para los 8:00 p.m. y será transmitido por Wapa Deportes.

Las estadounidenses abrieron el marcador con un canasto de Bueckers a media distancia y no miraron hacia atrás por el resto del partido. Les siguió Plum con un tiro en suspensión, pero las boricuas respondieron con un triple de Mcgee-Stafford.

Sin embargo, Plum tenía la mano caliente y encestó dos triples consecutivos en menos de un minuto. Con estos disparos a larga distancia, Estados Unidos se despegó, 12-3, y el dirigente Gerardo “Jerry” Batista pidió el primer tiempo técnico del encuentro cuando quedaban 6:00 del primer parcial.

Al volver a cancha, las estadounidenses continuaron con la corrida que habían empezado gracias a Plum y tomaron una ventaja de doble dígito, 16-3. San Antonio detuvo el sangrado con un disparo a media distancia, pero esto no fue suficiente para darle un respiro a las boricuas. Y es que el quinteto dirigido por Kara Lawson no sacó su pie del acelerador y terminó el primer periodo al frente por 21-7, luego de dos tiros libres de Reese.

Tayra Melendez controla el balón frente a Dearica Hamby. ( Xavier Araújo )

Después de un tiro a media distancia de Jackie Young, las “12 Guerreras” arrancaron el segundo parcial con un triple de Tayra Meléndez que enloqueció a las miles de personas que se dieron cita al “Choliseo” para este encuentro sin precedentes. Las puertorriqueñas perdían por 16 puntos, pero cada tiro que anotaban valía oro para los fanáticos y así lo dejaban saber con sus gritos.

Las estadounidenses intentaron silenciar con un avance de ocho puntos, pero los ánimos volvieron a elevarse con un disparo a larga distancia de Pamela Rosado, que disminuyó el margen a 37-15. Clark, por su parte, consiguió sus primeros puntos desde la línea del tiro libre tras recibir una falta de Meléndez detrás del arco. Las campeonas del mundo se fueron al descanso arriba por 46-19.

En el tercer episodio, las puertorriqueñas salieron al tabloncillo más agresivas en busca de igualar el nivel que habían exhibido las norteamericanas y dio resultados. En el arranque, India Pagán intercambió triples con Bueckers. Pagán le respondió con un canasto en la pintura. Bueckers hizo lo propio al otro lado de la cancha, pero a media distancia.

Pagán volvió a quemar la malla a larga distancia, pero Bueckers apagó el fuego rápido con una bandeja en transición.

Estados Unidos cerró el tercer periodo con un avance de siete puntos, que incluyó un tiro a larga distancia de Clark, para dirigirse al último parcial con una ventaja de 66-33. Sin embargo, las boricuas fueron superadas por apenas seis puntos (20-14).

Las norteamericanas arrancaron el cuarto parcial con dos canastos corridos de Plum y Bueckers. Poco después, Zaiga González contestó con un tiro en suspensión, pero el poderío ofensivo de las campeonas del mundo era demasiado superior. Con cada canasto que anotaban las puertorriqueñas, las norteamericanas contestaban con una corrida, por lo que se les hizo imposible detenerlas.