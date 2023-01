Es la primera vez en 31 años que Tammy Coriano invoca a Melchor, Gaspar y Baltasar para ofrecerles su Promesa de Reyes. Y su petición no se consigue en una góndola, no es caprichoso, ni tiene precio. Es simplemente ver a sus hijos crecer.

Y es que el pasado 14 de noviembre de 2022 rozó el umbral de la muerte cuando su apartamento, en el sector La Cuchilla de Naranjito, estalló en llamas, dejándola a ella, a su hijo Jeiren Báez Coriano, de 12 años, y a su niña Ayshane Vázquez Coriano, de 8 años, con heridas físicas y emocionales sin tiempo para sanar.

Tammy Coriano

“No soy muy religiosa, no soy de ir a la iglesia ni nada, y esto me enseñó a creer un poquito más allá de las cosas que no podemos ver, porque la realidad es que hubiéramos muerto en la explosión si yo no tuviera la fuerza suficiente, aun quemándome, para abrir esa puerta y salir corriendo”, relató a Primera Hora desde el centro de rehabilitación, localidad que no se divulgará por razones de seguridad, donde se está hospedando.

Fue precisamente ayer, en la víspera del Día de Reyes, que Tammy vio a Jeiren y a Ayshane por primera vez fuera del hospital. No hubo lágrimas en su encuentro. Resonaban las sonrisas en el cuarto. Jeiren, inmediatamente, invitó a su madre a un juego de cartas y Ayshane cargaba una pequeña muñequita de trapo, mientras degustaba los chocolates que Tammy le había guardado.

"Ya lo tengo todo", aseguró el niño de 12 años.

“Ya lo tengo todo”, aseguró Jeiren. “Tengo a mi ma’i, tengo mis juegos, puedo estar en una cama tranquilo sin que nadie me moleste”, agregó el niño.

“No quiero nada lujoso. No me interesa. Siempre he vivido con lo que he trabajado y con lo que mi santa madre me ha dado. (Quiero) ver a mis hijos crecer y (tener) una vida en paz con mi familia inmediata”, reiteró Tammy. La primera vez que vio a sus hijos desde el accidente fue el 24 de noviembre, Día de Acción de Gracias, cuando Ayshane cumplió 8 años. Fue un encuentro desgarrador, aseveró Coriano.

“Mi nena pensaba que yo estaba muerta, porque no es lo mismo que te digan a que tú lo veas”, recordó entre lágrimas. “(Jairen) no paró de decir ‘te amo’. Para mí fue la visita más corta, pero el momento más hermoso. Es cuando te das cuenta que tus hijos sí estaban vivos. Que no tienes que escucharlo de tu tití. No. Tus hijos sí están vivos”, manifestó.

La explosión fue provocada cuando su vecina acudió a su pareja para que le instalara una línea de gas en su residencia. La persona intervino y dejó la línea de Coriano abierta. Además, el dueño del apartamento no había colocado una llave para evitar ese escape de gas, dijo la madre.

Por ende, cuando Coriano encendió una vela, el apartamento explotó, quemándole el 30% del cuerpo de Jeiren, el 50% de Ayshane y el 69% de ella.

Hasta el momento, un abogado está encargado en determinar si se procederá con alguna acción legal por lo sucedido.

En el hospital, la madre contrajo dos bacterias, pulmonía y otras afecciones de salud a consecuencia de las quemaduras que sufrió.

Ayshane, de 8 años, sufrió quemaduras en el 50% de su cuerpo.

Todavía no puede caminar, pues las heridas más graves están en sus piernas. Mientras, Ayshane fue la más que sufrió quemaduras en su rostro, por lo que podría necesitar intervenciones quirúrgicas en un futuro. Ambos menores tuvieron injertos de piel debido a las quemaduras.

“Primero son mis hijos. Sí, quiero ver a mi nena con su sonrisa (nuevamente)”, repitió.

Previo a este incendio, además, Tammy perdió a su progenitora, Petra Vázquez Rodríguez, en julio de 2022. Debido al impacto emocional que dejó en sus hijos, Tammy renunció a su trabajo para ayudarlos a sobrepasar el duelo. Cuando ya se iba a reintegrar a la fuerza laboral, ocurrió la explosión, pues al día siguiente tenía pautado una entrevista de trabajo.

Tammy mantiene una imagen de su madre, Petra Vázquez Rodríguez, junto a un ramo de rosas en el cuarto del centro de rehabilitación.

Lo que una vez catalogó como una maldición y tragedia, ahora lo interpreta como un milagro y una bendición, pues ella y sus hijos tienen vida.

“Los tengo vivos y estoy viva para verlos crecer (y) no perder ni un detalle de sus vidas y espero que siga siendo así”, dijo risueña.

Coriano no encontró palabras para agradecer el cuidado recibido por parte del personal y los enfermeros de los hospitales Pediátrico, Hima de San Pablo, en Caguas, y de Centro Médico; así como a su pareja, sus amigas más cercanas y todos los ángeles que la han ayudado y brindado apoyo hasta el momento. “No me quejo de nada. No puedo decir que el pueblo no ha cooperado. A mí me han explotado el teléfono y a todos que he podido he respondido las llamadas, los textos”, manifestó agradecida.

Entrevista con Tammy Coriano, jóven madre de Ayshane Vázquez Coriano y Jeiren Báez Coriano, quienes resultaron con quemaduras luego de la explosión de su hogar en Naranjito el pasado mes de noviembre.

Sigue esperando a Vivienda

Tras el incendio, Coriano solicitó un vale al Departamento de la Vivienda por si cualifica para Sección 8. Según relató a este medio, ya todo el trámite se ha completado y aguarda para que la agencia le entregue dicho vale.

Primera Hora solicitó reacción a Vivienda para conocer el estatus del caso de Coriano, pero al cierre de esta edición no recibió respuesta.

“¿Cuándo tú sales de este lugar?”, le cuestionó Jeiren.

“Cuando Vivienda me dé el ‘voucher’”, respondió Tammy.

Para ayudar a Tammy y a su familia, puede donar artículos de primeros auxilios, medicamentos como Panadol y alcohol, y artículos de limpieza (pues las superficies donde pisen tienen que estar sumamente limpias para evitar infecciones). Para su nuevo hogar, cuando lo tengan, puede donar utensilios de cocina y cortinas de baño, entre otros.

Si donará ropa, debe ser ancha para evitar que roce la piel. Para Jairen, el calzado deberá ser de tamaño 6 o 7 de adultos y la ropa debe ser de talla grande para adolescentes. En el caso de Ayshane, el tamaño de zapatos deberá ser 3Y de niñas y ropa mediana o grande para niñas. Para Coriano, el calzado tendría que ser tamaño 9 a 9 ½ y la ropa de talla mediana o grande de mujeres.

Para entregar las donaciones, se puede comunicar con Gloria Vázquez Rodríguez al 939-218-3054 o con Gloria Vázquez Soto, al 787-460-4881.

Si desea donar fondos monetarios, puede enviar pagos a la cuenta de Banco Popular Profondo a Tammy al 318827285 o por ATH Móvil al número telefónico de su prima Vázquez Soto, el 787-460-4881.