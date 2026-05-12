El senador Ángel Toledo López radicó un proyecto de ley que busca establecer la mayoría de edad en Puerto Rico en los 18 años.

Según indicó en comunicación escrita, con esa medida, Puerto Rico se incorporaría al estándar de los Estados Unidos y deja de ser una excepción dentro del sistema legal estadounidense, pues actualmente el Código Civil de Puerto Rico fija la mayoría de edad en los 21 años.

Explicó que, de los 50 estados de la nación, 48 establecen la mayoría de edad a los 18 años, y solo 2 la mantienen por encima de esa edad. Por lo tanto, Puerto Rico es “la única jurisdicción del sistema estadounidense que trata como menores civiles a personas que ya son consideradas adultas en prácticamente todos los ámbitos de la vida”.

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Toledo López recordó que “en Puerto Rico, una persona de 18 años puede votar, puede ir a la guerra, puede ser procesada como adulta en los tribunales, pero ese mismo ordenamiento no le permite firmar un contrato, comprar una casa o iniciar un negocio por su cuenta. Eso no es coherente y hay que corregirlo”.

“Los jóvenes son una prioridad en mi agenda legislativa. No podemos seguir exigiéndoles responsabilidades de adultos mientras el derecho les niega las mismas oportunidades que tienen sus pares en el resto de la nación”, agregó el también presidente de la Comisión de lo Jurídico del Senado.

El senador Ángel Toledo López sostiene que con esta medida los jóvenes automáticamente serían reconocidos como adultos una vez cumplan los 18 años. ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

Entre los cambios más relevantes que propone el Proyecto del Senado 1245 se incluye la eliminación de la figura de la emancipación para las personas que alcancen los 18 años. De adoptarse esta legislación, serían reconocidos directamente como mayores de edad una vez alcancen los 18 años, y ya no sería necesario un proceso judicial para que un joven entre las edades de 18 a 20 años pueda actuar con plena capacidad jurídica. Según dispone esta medida, el ordenamiento los reconocería como adultos de forma automática una vez cumplan los 18 años.

“Mi responsabilidad es que el derecho refleje la realidad. Este proyecto no crea derechos nuevos, reconoce los que ya existen”, afirmó Toledo López.

El senador novoprogresista explicó que el proyecto incluye también “disposiciones transitorias que protegen los derechos adquiridos bajo el régimen anterior”.

“Las pensiones alimentarias que estén en curso al momento de la aprobación de la ley no se eliminarán automáticamente. Además, los jóvenes que alcancen la mayoría de edad (18 años) y continúen cursando estudios podrán seguir reclamando pensión alimentaria hasta los 25 años, conforme a las disposiciones vigentes. Del mismo modo, se mantiene la prohibición de la venta de cigarrillos a menores de 21 años, independientemente del cambio en la mayoría de edad civil”, detalló.

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El también presidente de la Comisión de Gobierno del Senado sostuvo que la medida armoniza el Código Civil y varias leyes especiales para reflejar el nuevo umbral de mayoría de edad, entre ellas el Código de Comercio, la Ley Uniforme de Procedimientos de Protección y Jurisdicción en Casos de Tutela de Adultos, la Ley para el Acceso a Servicios Esenciales para Personas con Impedimentos, y la Carta de Derechos del Niño.

Da aprobarse esta medida y convertirse en ley, entraría en vigor 120 días después de su aprobación, lo que permitiría una transición ordenada para las instituciones, las familias y los propios jóvenes.