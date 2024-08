Aunque hasta el momento no existe un riesgo inminente, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, indicó que están monitoreando los niveles del cauce del Río Bayamón ante la eventualidad de que continúen las lluvias sobre la zona a causa del paso cercano por la isla de la tormenta tropical Ernesto.

“Hasta esta hora no hemos tenido ningún inconveniente mayor que no sea alguna rama o árbol caído. Ya se hizo un recorrido por toda la ciudad y todas las carreteras están transitables, aunque obviamente se le pide a la ciudadanía que se mantenga en sus hogares por su seguridad”, explicó el ejecutivo municipal.

PUBLICIDAD

Rivera Cruz explicó que personal de Manejo de Emergencias municipal se mantiene destacado en los sectores de Santa Rosa, Juan Sánchez y Versalles, que son las áreas que podrían resultar afectadas de haber alguna subida en los niveles del Río Bayamón. “Si subieran más los niveles y, como medida cautelar hubiera que desalojar algunas áreas, lo vamos a hacer. Ya en otra ocasión lo hicimos y aunque no ocurrió nada, es mejor precaver”, señaló.

Todo depende, en gran parte, del agua que caiga en el área de captación, en los pueblos de Cidra y Aguas Buenas.

62 Fotos Ventolera provocó daños en negocios, que cayeran árboles y bloquearan varias carreteras.

El alcalde explicó que tras el paso de Hortensia –para el 1996- no han tenido problemas con el cauce del Río Bayamón, pero no es momento de confiarse, señaló. “Es lo único que en estos momentos pudiera crear algún tipo de situación porque cuando llueve mucho suben sus niveles y aunque luego de Hortensia, por los trabajos que se han hecho en el río, no hemos tenido percances, uno nunca se puede confiar, porque en la naturaleza no hay nada escrito”, dijo. Al momento, agregó, hay 11 personas refugiadas entre el Coliseo Rubén Rodríguez y en Ciudad de Ensueño, en el barrio Dajaos, ambos espacios habilitados por el Municipio.

El gobierno central había anunciado también la operación de otros dos refugios, en las escuelas Manrique Cabrera y Pedro Casablanca, pero ninguno de los dos planteles estaban aptas para recibir personas, ya que no cuentan con equipo de resguardo, como generadores y cisternas, y en una de ellas se realizan trabajos de sellado de techo y de reparación de columnas cortas, explicó.

PUBLICIDAD

“Por eso tenemos dos refugios, pero son dos refugios buenos, con las necesidades cubiertas, con abastecimiento eléctrico mediante generador y con cisterna con capacidad para estar más de una semana operando… el coliseo acumula hasta 1,000 personas sin ningún inconveniente”, dijo.

Las personas que quieran reportar alguna emergencia, pueden hacerlo a través del 787-786-6400.