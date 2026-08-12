El representante Christian Muriel y el alcalde de Maunabo, Ángel Omar Lafuente Amaro, anunciaron este miércoles la reapertura oficial del Túnel de Maunabo Dr. Vicente Morales Lebrón, luego de que la Autoridad de Carreteras y Transportación culminara exitosamente los trabajos programados en esta importante vía de acceso de la zona sureste.

La culminación de los trabajos permite restablecer plenamente el tránsito por los túneles en ambas direcciones, de manera segura, y facilita una conexión más rápida y efectiva para los conductores que diariamente utilizan esa ruta para trasladarse a Maunabo y otros municipios de la zona.

Muriel, representante por el Distrito 34, destacó la importancia de la culminación de los trabajos y aseguró que continuará dando seguimiento a los proyectos de infraestructura que impactan directamente la seguridad y calidad de vida de los residentes del distrito.

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“La apertura de los Túneles de Maunabo representa una excelente noticia para nuestra gente y para todos los conductores que utilizan esta importante vía. Estos trabajos eran necesarios para garantizar mayor seguridad y, al mismo tiempo, facilitar el acceso y reducir las dificultades de quienes se trasladan diariamente por esta zona”, sostuvo el legislador.

“Agradecemos a la Autoridad de Carreteras (y Transportación) por culminar los trabajos programados y continuaremos fiscalizando y dando seguimiento a las mejoras de infraestructura que necesita nuestro distrito”, agregó.

Por su parte, el alcalde Lafuente resaltó el impacto positivo que representa la apertura de los túneles para los residentes, comerciantes y visitantes de Maunabo, así como para toda la región sureste, al devolver a los ciudadanos una ruta esencial para su movilidad.

Muriel insistió en que mantener en condiciones óptimas las principales vías de acceso es fundamental no solo para la seguridad vial, sino también para promover el desarrollo económico y garantizar una mejor conectividad entre los pueblos.

El Túnel de Maunabo fue cerrado el 30 de octubre de 2025, debido a una avería en su sistema eléctrico. Desde entonces había sido objeto de un prolongado cierre, mientras se llevaban a cabo los trabajos.

El túnel fue construido con una inversión de $152 millones, y fue inaugurado en octubre de 2008. Las vías tienen 600 metros de largo, y se suponía que serían parte de un proyecto de infraestructura más extenso que no llegó a concretarse.

La construcción de los túneles evitó la destrucción del ecosistema de la Sierra de Pandura, hábitat del coquí guajón y la boa puertorriqueña.

A través de los años el túnel vivió varias controversias, en particular por la celebración allí de carreras clandestinas y festejos no autorizados a los que acudían cientos de personas.