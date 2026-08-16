Integrantes del Sierra Club en Puerto rico realizaron el domingo un recorrido que denominaron como ‘La Ruta de Hipervigilancia en el Casco Urbano de Bayamón", para identificar y documentar la presencia de cámaras de lectura remota de tablillas en esa ciudad.

“Vamos a caminar por el casco urbano y a señalar dónde están las cámaras que fotografían a todo el que pasa. Es una acción para que la gente vea con sus propios ojos el equipo que está guardando información suya sin que nadie se lo haya pedido ni explicado”, denunció Hernaliz Vázquez, directora de Sierra Club Puerto Rico.

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El recorrido en Bayamón estuvo a cargo del abogado Diego Alcalá, experto en tecnología y derecho, junto a Wilma Ríos, líder excursionista del Capítulo de Puerto Rico.

“Estas cámaras usan inteligencia artificial para analizar cada vehículo que pasa y registran la tablilla, la ubicación, la fecha, la hora y las características del carro, aunque quien lo maneje no sea sospechoso de absolutamente nada. Cuando uno entiende que esa información se guarda y se puede cruzar, entiende también que lo que está en juego no es solo la privacidad es el derecho a moverse por tu pueblo sin tenerle que explicar a nadie a dónde vas”, sostuvo Alcalá.

Alcalá detalló que la Semana Nacional de Acción contra los lectores automáticos de tablillas (ALPR, por sus siglas en inglés) se celebra del domingo 16 al 22 de agosto de 2026, impulsada por el movimiento ciudadano “DeFlock” y vinculada a la campaña “Get the Flock Out” de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). Durante esa semana se coordinan actividades en todo Estados Unidos para exigir la eliminación o la regulación estricta de sistemas como los de la empresa Flock Safety.

Vázquez destacó que Sierra Club Puerto Rico entra a este tema desde la justicia ambiental, al entender que las tecnologías de vigilancia, la inteligencia artificial, los centros de datos, la crisis del agua y la flexibilización de los procesos de permisos son piezas de un mismo reacomodo que se está dando en el país.

“Las cámaras, los data centers y la desregulación de permisos no son temas separados, son el mismo modelo. Se instala infraestructura que consume nuestra agua y nuestra energía, se relajan los permisos para que entre rápido y, encima, se monta un sistema que vigila a las comunidades que reclaman. Las mismas comunidades que cargan con la contaminación son las que terminan cargando con la vigilancia”, puntualizó.

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La empresa “Flock Safety”, una de las compañías que lidera el mercado de este tipo de tecnología en Estados Unidos, se ha visto bajo fuego tras incidentes en los que la información recopilada por esas cámaras ha sido utilizada para rastrear y seguir personas sin un motivo fundado, y sin que mediara una orden de un juez para revisar dichas cámaras. Específicamente en el estado de Texas, un oficial de Policía acceso a la base de datos de sobre 80 mil cámaras para rastrear a una mujer que salió del estado para practicarse un aborto.

También se han detectado casos en los que policías han utilizado la base de datos de cámaras de “Flock Safety” para rastrear y acosar a exparejas y colegas. Aunque la empresa asegura que sus cámaras no rastrean personas, solo tablillas, y que no tiene contratos con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), agentes de la Policía han utilizado las cámaras para rastrear personas a pie y respaldar operativos migratorios, ya que las cámaras no cuentan con tecnología que bloquee rostros o personas.

La presencia de estas cámaras de vigilancia han generado protestas en diversos estados. Según reportó CNN, en el norte del estado de Nueva York, manifestantes usaron sierras eléctricas para derribar cámaras de vigilancia propiedad de la empresa y también les han arrojado pintura en Oakland, California, y las han embestido con vehículos en Idaho, entre otras manifestaciones.

Al menos cinco ciudades también se han sumado al rechazo al desactivar las cámaras o cancelar sus contratos con “Flock”. No obstante, portavoces de Sierra Club aclararon que las cámaras que activas en el municipio de Bayamón son operadas por las empresas Industrial Security Products e International Security Expert Corp.

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Además de la caminata realizada hoy, el Sierra Club continuará con sus actividades como parte de la iniciativa “Get the Flock Out”, con el taller “Puerto Ricopticon: Taller sobre hipervigilancia para organizaciones”, que se celebrará el miércoles y será transmitido en vivo a partir de las 5:30 de la tarde.

De otra parte, el jueves, 20 de agosto, en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana se realizará el seminario “Puerto Ricopticon: Las nuevas tecnologías de vigilancia en Puerto Rico y su inconstitucionalidad”, de 1:30 a 4:45 de la tarde en el Salón 201-202, a cargo del profesor Diego H. Alcalá Laboy, de Albany Law School; y a las 6:00 de la tarde el panel “Hipervigilancia digital y el daño que no quieren que conozcas”, en el Teatro de la Facultad, moderado por Yanira Reyes-Gil, de Inter-Mujeres, con la participación de Tania Rosario Méndez, de Taller Salud; Eduardo A. Lugo Hernández; Hilda Guerrero, de Comuna Caribe, y Gloriann Sacha Antonnety Lebrón, de Revista Étnica.