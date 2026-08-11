Un esfuerzo que busca preparar a las comunidades ante una amenaza nocturna de tsunami se realizará mañana, miércoles, en el barrio Playa de Ponce.

Raíces Costeras y Un Nuevo Amanecer, Inc., en coordinación con las agencias y colaboradores, se integran a la iniciativa de protección ciudadana.

El punto de encuentro será a las 6:30 p.m. en la sede de Un Nuevo Amanecer, Inc., localizada en la avenida Ruberte #1530 (antiguo Cuartel de la Policía – en el barrio Playa de Ponce).

¿Por qué un simulacro nocturno?

Una emergencia puede ocurrir a cualquier hora del día o de la noche. Por eso, es importante que las comunidades practiquen cómo responder y desalojar de manera organizada, aun cuando haya poca visibilidad y las condiciones sean diferentes a las de un ejercicio diurno.

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“Este simulacro nos permitirá poner en práctica las rutas de desalojo, evaluar tiempos de respuesta, identificar áreas que necesitan atención y fortalecer la coordinación entre la comunidad y las agencias de respuesta”, informaron los organizadores por escrito.

Se invita a participar de este Primer Simulacro Nocturno de Tsunami en la Playa de Ponce a las comunidades Los Meros, Paseo del Puerto, San Thomas, Vistas del Mar, Lirios del Sur, La Guanchita y Amalia Marín, cuya área de desalojo es la Avenida Ruberte.

También se extiende la invitación a comerciantes y trabajadores del área, adultos mayores, personas con diversidad funcional y sus familiares o cuidadores, niños y jóvenes acompañados por un adulto y a todas las familias que deseen practicar sus planes de emergencia, incluyendo a sus mascotas.

“No se trata solamente de participar en un simulacro. Se trata de aprender el camino que podríamos necesitar recorrer para salvar nuestras vidas. Recomendamos asistir con ropa y calzado cómodo, llevar agua y, si utiliza medicamentos o necesita algún equipo especial, tenerlo identificado y disponible. Este ejercicio es preventivo y educativo. No representa una emergencia real. ¡Playa de Ponce, contamos contigo!”, reiteraron.