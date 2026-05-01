El Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (RCM-UPR) informó la cancelación de las citas de sus clínicas de salud programadas para el lunes, 4 de mayo, debido al paro decretado por la comunidad universitaria.

“El personal de las clínicas se comunicará con los pacientes con citas para reprogramarlas, y se exhorta a las personas que tienen citas el martes, 5 de mayo, a estar atentos a los comunicados oficiales del RCM-UPR para cualquier cambio”, se informó en un comunicado.

Las clínicas que se verán afectadas son el Plan de Práctica Médica Intramural (PPMI) localizado en el centro comercial Reparto Metropolitano; la Clínica de la Escuela de Medicina Dental y la Clínica de Psiquiatría, localizadas en el edificio Dr. Guillermo Arbona del Recinto; y el Proyecto Interdisciplinario de Excelencia en Servicios (PIES) en el edificio de la Escuela de Profesiones de Salud del RCM-UPR.

El martes pasado en una asamblea, el Pleno Estudiantil aprobó una resolución decretando un pardo de 48 horas en los 11 recintos de la Universidad de Puerto Rico, si la doctora Zayira Jordán Conde no renunciaba a la presidencia de la Universidad de Puerto Rico o era destituida de ese cuerpo a más tardar hoy viernes. El paro comenzaría el lunes cuatro de mayo y se extendería hasta el miércoles 6.