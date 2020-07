Durante el fin de semana festivo al parecer muchas personas se olvidaron de que el mundo aún lucha contra la mortal pandemia del coronavirus Covid-19, y dejaron de seguir las recomendaciones más básicas para combatirlo, entiéndase el uso de mascarillas cubriendo boca y nariz, así como mantener distanciamiento social.

Varias imágenes en redes sociales muestran multitudes celebrando sin la debida protección. En particular, las imágenes de una celebración en el poblado de Boquerón, en Cabo Rojo, han llamado la atención porque en las mismas se puede ver a decenas de personas aglomeradas festejando, y apenas una o dos dentro del grupo está usando mascarilla.

PUBLICIDAD

El alcalde de Cabo Rojo, Roberto “Bobby” Ramírez, condenó lo sucedido y llamó a las personas a celebrar observando las medidas sanitarias recomendadas contra la pandemia.

“Te puedo decir que nosotros en el municipio tomamos las medidas, al igual que la Policía estatal. Te puedo decir que los comerciantes han tomado sus medidas. La mayoría de ellos está atendiendo a los clientes por unas ventanillas. Adentro tienen espacio reducido solo atendiendo al 65% de la capacidad. Y sé de casos de gente que la persona ha entrado sin mascarilla y le dicen que no lo van a atender. Pero hay gente que se molesta. Y no te puedes molestar porque eso es requisito hoy día. Yo no sé en que idioma ya se les va a decir”, lamentó el alcalde.

“La policía orientó a la gente. Pero luego son decisiones individuales. Había mucha gente usando mascarilla, pero había otros tantos que no la estaban usando. Después de tanto esfuerzo que se ha hecho, y pasan esas cosas”, lamentó.

“Mira, y es en todas partes. El mundo entero le está pidiendo a la gente que use mascarilla, no es solo en Puerto Rico”, insistió. “Mira lo que está pasando en Florida, luego que abrieron las playas, tienen miles de casos diarios”.

Ramírez consideró que quizás habría que tomar medidas más severas contra los que se nieguen a observar las recomendaciones sanitarias, y quizás, “crear una ley para que la gente la multa se le grave a la licencia, a la tablilla del carro, a la cuenta del agua o la luz, a ver si así hacen las cosas correctamente. Como cuando lo de los cinturones (de seguridad en los carros) que la multa era bien bajita y la tuvieron que subir para que la gente lo usara”.

PUBLICIDAD

El alcalde aseguró que incluso habían movido los horarios para que los empleados de limpieza comenzaran a hacer los trabajos a las 10:00 p.m., hora en que está en vigor el toque de queda, en lugar las 2:00 a.m. como solían hacerlo en los tiempos antes del Covid-19. Sin embargo, al llegar a las 10:00 p.m. a los sitios turísticos como Boquerón, Playuela, El Combate, “la gente estaba en la calle como si fueran las 6:00 de la tarde. Tuvimos que llamar a la Policía. La gente se quedó fuera. No respetan. Y en esas situaciones tú puedes tener 10 policías para controlar una muchedumbre de 1,000 personas”.

Ramírez informó que en Cabo Rojo solo han tenido unos ochenta casos de Covid -19, en su mayoría de personas entre los 30 y 60 años, y dos muertes, de una persona de 66 años y otra de 76.

“Dios quiera y me equivoque, pero dentro de dos semanas podemos tener un brote, y que esos negocios y sus empleados y dueños se contagien, y tengan que cerrar”, dijo Ramírez. “Y lo malo es que puede ser el prójimo, un familiar, que tú llegues a tu casa y sea tu abuelita, tu papá, tu mamá, una persona de más de 60 años que son los más vulnerables, y que seas tú el que haya contagiado a tu familiar, y que termine en un hospital, entubado, y no los puedas ni ver, ni despedirte”.

El alcalde insistió en que el municipio ha tomado las medidas, tiene vigilancia, código de orden público, y que los comerciantes igualmente han hecho su parte atendiendo por ventanillas y limitando la entrada los negocios, pero llamó a la gente a poner de su parte también.

PUBLICIDAD

“Nosotros exhortamos a la gente, Cabo Rojo en un lugar preferido para disfrutar. Ahora tenemos otro fin de semana largo pronto, el 25 de julio. Les pedimos que vean lo que está ocurriendo en otros lugares. Y por favor, cuando vengan, que vengan con mascarilla”, suplicó el alcalde. “Y también, que se lleven la basura, que eso es otro problema que tenemos”.

Mientras, la gobernadora Wanda Vázquez se hizo eco de los reclamos contra las personas que no están cumpliendo con las recomendaciones sanitarias para combatir el Covid-19 y recordó que el uso de la mascarilla “es compulsorio”.

“Lo dije desde un principio. Es responsabilidad individual. Ya nosotros lo controlamos, nosotros cerramos cuando debimos cerrar, protegimos la vida y la salud de los puertorriqueños. Ahora le corresponde a cada cual”, afirmó la gobernadora, al término de la reunión del directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Yo vi un video esta mañana, del poblado en Boquerón, donde la gente estaba compartiendo, quizás uno tenía mascarilla. ¿Pues saben qué?, eso es una responsabilidad de cada ciudadano. Y mi llamado es a que podemos disfrutar, pueden salir, pueden compartir, pero tienen que usar la mascarilla. Es responsabilidad de cada cual. Así que el llamado sería a que sepan que es compulsoria, y que es la manera para que nosotros podamos evitarlo”, insistió Vázquez.

A preguntas de Primera Hora sobre la situación de la pandemia y el aumento que se viene observando en los últimos días de casos de Covid-19, la gobernadora explicó que al momento no está comprometido el sistema de salud, pero reiteró el llamado a cumplir con las medidas sanitarias recomendadas.

PUBLICIDAD

“Nosotros examinamos las estadísticas de Covid todos los días, por la noche cuando sale del Departamento de Salud, y por la mañana, para ver cómo se relaciona, cómo compromete el sistema de salud. Hemos visto que el sistema de salud en términos de los hospitalizados por Covid, de los que están en las unidades intensivas por Covid, y los que están en ventiladores (respiradores) se ha mantenido, en 1 % y en 0.4 % los que están en ventiladores. Lo que quiere decir es que probablemente estamos abriendo a las diferentes actividades económicas, siempre vamos a esperar que tiene que aumentar o va a aumentar algunos casos de Covid. Lo importante es que no comprometamos el sistema de salud”, explicó.

“El alza que hemos visto, durante la semana podíamos tener diariamente quizás 10, 12 (casos), ahora estamos viendo 22, 28. Pero, mientras no sea un aumento exponencial, que es los que estamos vigilando cada día, y que no se nos comprometa el sistema de salud, pues podemos nosotros manejar la situación”, agregó.

“Pero cada ciudadano sabe que es una responsabilidad individual de cada cual”, insistió la gobernadora.