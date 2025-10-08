Varias situaciones sobre las deterioradas condiciones de carreteras y estructuras en Ponce, que ponen en peligro la seguridad, fueron denunciadas por legisladores y ciudadanos.

El Dr. José Escabí Pérez, legislador municipal de Ponce por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), señaló “el abandono” en el que se encuentra la carretera PR-588 y las calles del sector El Hoyo, en el barrio Río Chiquito.

Las condiciones de los caminos municipales dificulta el paso de autos por el lugar. ( Suministrada )

“En una visita realizada el sábado pasado con el líder comunitario y algunos residentes de dicha comunidad, junto al exlegislador municipal Justiniano Díaz Maldonado y los jóvenes Emmanuel Sánchez y Axel Bonilla, pudimos comprobar de primera mano el estado de deterioro en el que se encuentra la carretera 588 y las calles municipales que utilizan a diario con mucha dificultad”, indicó por escrito Escabí Pérez.

“Resulta inverosímil que hay residentes pacientes de diálisis y ya la ambulancia que les ofrecía transportación al centro de diálisis al que asisten no pueda ir a buscarlos por las condiciones de las carreteras. En una carretera municipal existen tres vados que están en el aire, sostenidos solamente por el tope de cemento sobre el cual discurren los carros, poniendo vidas en peligro”, añadió Díaz Maldonado.

El grupo atestiguó las condiciones descritas por Escabí Pérez y Díaz Maldonado, además de la falta de iluminación y lo deterioradas, según alegaron, que se encuentran la cancha de baloncesto y el área recreativa.

Finalmente, el Dr. José Víctor Madera, presidente del Comité Municipal del PIP, expresó que “las condiciones descritas por el grupo que visitó la comunidad denotan una falta de interés del Estado así como del municipio, dándole prioridad a asuntos que no la tienen”.

“Exhortamos a la administración municipal a dar inmediata atención a las situaciones que el PIP en Ponce ha traído a su atención”, reiteró.

Se indicó que en el lugar existen tres vados que están en el aire, sostenidos solamente por el tope de cemento sobre el cual discurren los carros, poniendo vidas en peligro. ( Suministrada )

Municipio asegura atiende la situación

Por su parte, el administrador de la Ciudad Señorial, Francisco Rodríguez, aseguró que el municipio tomó cartas en el asunto sobre los problemas en esa vía a raíz del paso del huracán María, pero atribuyó a “eventos atmosféricos recientes”, las situaciones más recientes.

“El Municipio de Ponce ya ha atendido la situación en el sector El Hoyo del barrio Río Chiquito. Las labores de restauración en la zona fueron realizadas como parte del plan de reconstrucción de caminos rurales después del Huracán María que impulsa la administración municipal. Los trabajos relacionados al huracán María fueron realizados en su totalidad, pero los eventos atmosféricos recientes, incluyendo el huracán Fiona y la tormenta Ernesto, han agravado las condiciones del puente y los vados en esa comunidad. Aun así, hemos mantenido una inspección recurrente en la zona y los vados se encuentran limpios y operacionales”, dijo Rodríguez, en declaraciones escritas.

El funcionario aseguró que el municipio cuenta con fondos de recuperación del huracán Fiona ya obligados e identificados por más de $125,000, los cuales serán utilizados para realizar obras menores de reparación.

“Actualmente, estamos en proceso de calendarizar la subasta correspondiente para ejecutar los trabajos que ya tenemos documentados en el último informe. Además, se han llevado a cabo trabajos menores de mitigación para atender de manera preventiva cualquier riesgo adicional mientras se completan los procesos formales de obra. Nuestra prioridad sigue siendo la seguridad y accesibilidad de los residentes, y continuaremos trabajando para que cada comunidad rural de Ponce cuente con infraestructura adecuada y segura”, sentenció Rodríguez.