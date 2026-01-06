El Distrito T-Mobile estaba abarrotado. Los miles que llegaron no fueron atraídos por algún artista que se presentaría, ni por el ofrecimiento gastronómico que suele magnetizar a turistas; sino que eran los miles de regalos que se le repartirían a familias y sus hijos, para conmemorar el encuentro de Melchor, Gaspar y Baltasar con el niñito Jesús.

El evento “Reyes con el Pueblo 2026″, liderado por la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) y que se celebró hoy, Día de Reyes, simultáneamente en Canóvanas, oficialmente comenzaba a las 12:00 del mediodía, pero ya estaba abarrotado pasadas las 11:00 a.m. La kilométrica fila le daba la vuelta al edificio.

PUBLICIDAD

Desde infantes de seis meses hasta jóvenes de 18 años recibieron regalos con sonrisas pintadas en sus rostros. Tenían para escoger entre muñecos Funko Pop, teclados para los bebés, audífonos, balones de baloncesto y fútbol, relojes, kits de maquillaje, herramientas para crear huertos, peluches alusivos a los Tres Reyes Magos y bicicletas, entre otros juguetes.

Según especificó la directora ejecutiva de la CTPR, Willianette Robles Cancel, a Primera Hora, se repartieron aproximadamente 45,000 juguetes.

“Ha sido una experiencia gratificante, porque hemos visto el proceso completo, desde el principio, desde recibir los juguetes, las donaciones, el centro de acopio que fue una experiencia extraordinaria”, dijo Robles Cancel.

“Tengo que decir que más de doscientos voluntarios de distintas agencias estuvieron ahí. Estamos hablando que esto era de lunes a sábado en horarios desde las 9 de la mañana a las 10 de la noche, o sea que fue algo cansón; el 24, el 25 (de diciembre), en fechas especiales que muchos voluntarios dejaron a sus familias para estar con nosotros…sin ellos no hubiera sucedido”, agregó al explicar que también se impactaron a los jóvenes de San Germán, Vega Alta, Ceiba, Vieques y Culebra, entre otros pueblos.

Se repartieron más de 45,000 juguetes. ( Facebook )

La programación en el Distrito T-Mobile incluyó una tarima principal con animación continua a cargo de Aniel Rosario y Lynette Chico, acompañados de un DJ, y una serie de espectáculos como el show Shabum, de Bluey, de Nino y Brownie, la presentación de Trotamundos y un cierre especial con el espectáculo de magia de Jorge Noda. Paralelamente, la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN) ofreció experiencias educativas STEM.

PUBLICIDAD

Una vez salían del Coca-Cola Music Hall donde se repartieron los regalos, los pequeños tenían la opción de pintarse los rostros con mariposas y diseños coloridos, mientras que otros posaban con los personajes icónicos de la empresa Disney, como Ana, de la película “Frozen” y Blanca Nieve. Hasta Maripily amenizó a la multitud.

“Estamos muy contentos. Son muchos niños de muchísimas edades. Hay niños también con situaciones especiales y buscamos complacerlos”, sostuvo la secretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, al resaltar que “su compromiso” con el pueblo de Puerto Rico es su promesa de Reyes: darle la misma calidad de vida a sus hijas como cada uno del país.

“Reyes con el Pueblo 2026” incluyó la colaboración de múltiples agencias y entidades gubernamentales, incluyendo el Departamento de la Vivienda, la Administración de Vivienda Pública, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, el Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, la Policía de Puerto Rico, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico, el Departamento de Educación, el Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, el Departamento de Recreación y Deportes, ASSMCA, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el Departamento de Agricultura, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, Autoridad de los Puertos, DACO, y Autoridad de Edificios Públicos, entre otras.

“La satisfacción es inmensa”, resaltó el comisionado del Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1, José Ángel Reyes Cañada.

“La satisfacción de ver a estos niños llegar aquí, de llevarse su bicicleta, su patineta a veces hasta una bola de baloncesto es totalmente gratificante para nosotros”, concordó Robles Cancel.