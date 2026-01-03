Distrito T-Mobile continúa celebrando lo que une al pueblo puertorriqueño con una agenda de eventos dedicados a enaltecer y rendir homenaje a la tradicional Fiesta de Reyes Magos, que se llevará a cabo desde hoy, 3 de enero, hasta el 6 de enero.

En un comunicado de prensa, el destino de entretenimiento anunció que recibirá a sus visitantes con música, experiencias culturales y actividades gratuitas para toda la familia, dándole la bienvenida al 2026 celebrando una de las tradiciones más queridas por el pueblo.

La serie de eventos contará con la esperada visita de los emblemáticos Reyes Magos de Juana Díaz, la presentación estelar de la Tuna de Segreles y mucho más.

“En DISTRITO T-Mobile comenzamos el año reafirmando nuestro compromiso con la cultura puertorriqueña y con la creación de experiencias que conectan a las familias a través de nuestras tradiciones. Los invitamos a visitarnos y disfrutar de todas las actividades y experiencias interactivas que tenemos preparadas en un ambiente festivo, con eventos gratuitos para el disfrute de todas las generaciones”, expresó Francisco Mariani, gerente general de DISTRITO T-Mobile, en declaraciones escritas.

A continuación, todos los detalles de las actividades:

Sábado, 3 de enero - Inicio de la celebración

La celebración comenzará en Popular Plaza con una jornada dedicada a honrar la tradición de los Reyes Magos quienes estarán disponibles para que el público pueda tomarse fotos con ellos. Además, habrá DJ en vivo y Karaoke To Go, una dinámica de competencias de canto para el disfrute del público.

Domingo, 4 de enero – Visita de los Reyes Magos de Juana Díaz

Como parte de los momentos más esperados del fin de semana, se recibirá la visita de los emblemáticos Reyes Magos de Juana Díaz a las 7:00 p.m., figuras icónicas de la cultura puertorriqueña que, por décadas, han mantenido viva esta tradición a través de su mensaje de fe, unión y celebración, brindando al público la oportunidad de compartir de cerca y tomarse fotografías con ellos y construir memorias familiares.

Martes, 6 de enero – Gran Fiesta de Reyes y cierre musical

En el Día Oficial de Reyes, Distrito T-Mobile será parte de la celebración organizada por el Gobierno de Puerto Rico, “ Reyes con el Pueblo ”, un evento dirigido al disfrute de las familias a partir de las 12:00 p.m. con presentaciones artísticas y experiencias interactivas.

La celebración culminará con la presentación estelar de la Tuna de Segreles a las 8:00 p.m. Los asistentes que así lo prefieran tendrán la oportunidad de disfrutar del espectáculo desde asientos reservados en Popular Plaza y una copa de sangría incluida, por $20.00.