La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informó esta mañana que mantiene una compuerta abierta desde ayer tanto en la represa del embalse La Plata, en Toa Alta, como en el embalse Carraízo, en Trujillo Alto, debido a la gran cantidad de escorrentías que se podrían producir por las lluvias de la tormenta tropical Laura.

“Tenemos una compuerta abierta en ambas represas desde ayer y lo hicimos como medida preventiva por las lluvias que se pronosticaron. En el caso de Carraízo tenemos una compuerta completamente abierta y otra ‘mini compuerta’ que también está abierta como parte del protocolo”, explicó a este medio la portavoz de prensa de la corporación pública Karim Del Valle.

El Centro Nacional de Huracanes recalcó en su más reciente boletín que la isla podría recibir entre tres a seis pulgadas de lluvia generalizadas y hasta ocho pulgadas en áreas aisladas.

Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan señaló que, contrario al escenario cuando pasó la tormenta Isaías, ahora los terrenos no están bajo condiciones de sequía, por lo que reaccionarán más rápido a las lluvias y podrían causar inundaciones de zonas urbanas y pequeños riachuelos.

“Una de las lecciones aprendidas es que no debemos enfocarnos en el centro y no crear una proporción en que el centro equivale a que ahí es donde están las lluvias y tronadas más fuertes, porque eso no es correcto. Ahora mismo este sistema tiene vientos fuertes y copiosas lluvias desde su centro y se extiende a 205 millas, por tanto es bastante amplio y recibiremos esas condiciones”, explicó Fernanda Ramos, meteoróloga del SNM.

Ante ello, tanto la AAA como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales señalaron que tomaron las medidas preventivas y están listos para atender cualquier eventualidad como falta de servicio de agua potable o inundaciones para las que se tengan que activar las máquinas de bombeo.

Hasta las 9:00 a.m., la AAA contaba con 1,221,995 (99.38%) clientes con servicio de agua potable, mientras que 7,632 (0.62%) abonados estaban sin servicio.