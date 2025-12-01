Resumen de las 5 noticias destacadas en el fin de semana

1 Yankee demanda a Pina El cantante Daddy Yankee se unió a su empresa Los Cangris Inc. en una demanda federal contra el productor y ex-amigo Raphy Pina, su exesposa Mireddys González, los abogados Edwin Prado y Andrés Coll, y otras empresas por llevar un supuesto esquema para apropiarse ilegalmente de las regalías y derechos editoriales de decenas de canciones suyas y de otros artistas por más de una década. Yankee acusa a los demandados de desviar las regalías de sus obras musicales y otros artistas y hasta encubrir, excluir y eliminar evidencia de los hechos.

2 Trump lanza fuerte amenaza a Venezuela El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado en un mensaje a través de su red social Truth que el espacio aéreo de Venezuela “permanecerá cerrado en su totalidad”. El mensaje se produjo después de que el diario The New York Time informara de una presunta conversación telefónica entre Trump y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, una llamada que ninguna de las dos partes ha confirmado ni negado oficialmente.

3 Tiroteo en cumpleaños infantil Cuatro personas murieron y otras 10 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido durante la celebración de una fiesta de cumpleaños infantil en un restaurante de Stockton, en el norte de California. La policía cree que el tiroteo, que ocurrió poco antes de las 6:00 p.m. del sábado, pudo ser “selectivo” y busca a un sospechoso. Entre las victimas hay niños y adultos. La investigación sigue en curso.

4 Gongo se faja con pitón en Toa Alta José Luis Morales Berríos, conocido popularmente como Gongo Fishing, reveló este viernes cómo logró capturar una imponente pitón reticulada de 17 pies que apareció inesperadamente en medio de una calle en el pueblo de Toa Alta. El suceso fue documentado en un video que rápidamente se volvió viral en sus redes sociales.