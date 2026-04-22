Un reto en la red social TikTok conocido como el Benadryl Challenge ha resurgido y vuelve a generar preocupación, ya que incita a usuarios, incluyendo menores de edad, a consumir grandes cantidades del medicamento Benadryl, utilizado para tratar alergias.

El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte, advirtió hoy que esta tendencia, que surgió alrededor de 2020, ha retomado fuerza en las últimas semanas. El reto, también conocido como el Juego de la Alucinación, busca provocar efectos de alucinaciones mediante la ingesta excesiva del fármaco.

Aponte alertó que se trata de una práctica sumamente peligrosa que ya ha estado relacionada con la muerte de jóvenes, incluyendo un adolescente de 13 años en Ohio, Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Aunque plataformas como TikTok han establecido medidas para frenar este tipo de contenido, el legislador señaló que estos retos continúan viralizándose entre adolescentes. Se estima que TikTok cuenta con cerca de 210 millones de usuarios en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, indicó Aponte.

Si una persona toma demasiado Benadryl y presenta alucinaciones, no puede despertarse, sufre convulsiones, tiene dificultad para respirar o se desmaya, debe buscar ayuda médica de inmediato. ( Shutterstock )

“Hacemos un llamado a los padres y/o tutores a que estén bien pendientes de este reto, dialogando francamente con los menores de edad sobre el peligro de acciones como las impulsadas por este challenge que, como hemos visto, puede llevar a la muerte. La prevención es la clave para evitar incidentes lamentables”, añadió.

Alerta por consumo peligroso de Benadryl

Tomar más Benadryl de lo recomendado puede causar problemas graves al corazón, convulsiones, coma e incluso la muerte, advierte la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

La agencia recomienda mantener todos los medicamentos, ya sean de venta libre o con receta, guardados en lugares altos, fuera del alcance y de la vista de los niños, y de ser posible bajo llave, para evitar intoxicaciones accidentales o el mal uso por parte de adolescentes.

Si una persona toma demasiado Benadryl y presenta alucinaciones, no puede despertarse, sufre convulsiones, tiene dificultad para respirar o se desmaya, debe buscar ayuda médica de inmediato.