Arrancaron los ánimos navideños, que en Puerto Rico llegan acompañados de arroz con gandules, lechón asado, coquito, majarete y los riquísimos pasteles.

En un periodo en que todo es aumento a causa del costo a nivel mundial del combustible, ¿a cuánto está esa docena de pasteles?

Un revuelo se ha formado en las redes sociales por un anuncio de la venta de pasteles a $60 la docena. ¿En realidad están así de caros?

Primera Hora realizó un sondeo con vendedores de pasteles y resultó que la venta de pasteles todavía no alcanza en la Isla esa cifra. Fluctúa entre $20 a $35 la docena, aunque varios vendedores mencionaron que han escuchado que hay quienes cobran hasta $40 la docena.

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La cifra de $60 salió a relucir en un anuncio emitido por las redes sociales, que destaca la venta de “pasteles en hoja” de masa de plátano, con carne molida, pollo o pernil, a $60 la docena. Quien los hace se llama Lis Díaz y reside en Miramar, en el estado de Florida.

La mujer clarificó que sus pasteles son “dominicanos” no puertorriqueños. Dijo que lleva tres años vendiéndolos a $60 la docena y nunca ha enfrentado controversias.

Docena de pasteles a $60. ( Suministrada )

“Aquí nunca nadie se ha quejado del precio. Normalmente, se quejan de precio los que no viven en Estados Unidos o viven en ciudades donde los venden más económicos”, comentó en entrevista telefónica.

Explicó que sus pasteles, cuya marca es “Buenazo”, son “casi lo mismo” a los de los boricuas. Pero, el ingrediente principal es el plátano y no el guineo, aun cuando este producto también está presente en la masa.

Explicó que los precios responden a las dificultades que tiene para conseguir los productos y a los altos precios en Florida. Aun así, aseguró que “vendo más de 3,000 pasteles de aquí a diciembre y lo vendo todo”.

La realidad boricua

Marisol Valentín, una trabajadora retirada que reside en el barrio Matas en Añasco, fue quien se detectó que vende los pasteles más económicos. Tiene los de guineo a $20, los de yuca a $22 y los de yautía a $22.

Pasteles de Marisol Valentín. ( Suministrada )

Si lleva los pasteles a Mayagüez y la persona sólo compra una docena, le cobra otros $2 adicionales para ayudarse con el pago de la gasolina. Comentó que lleva tres años con esos precios y no contempla aumentarlos.

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La diferencia con otros vendedores es que cultiva gran parte de los productos clave para confeccionar los pasteles.

“Lo que sucede es que yo no soy persona de estar cogiendo más dinero de lo que es. Lo que yo quiero es mantener mis ventas y poder sobrevivir y hasta ahora tengo mis ganancias”, indicó.

Valentín señaló que vende pasteles “para poderme ayudarme” en los gastos que tiene.

De paso, reconoció que hay vendedores que tienen sus pasteles a $30 o $40, porque “eso depende de cómo la persona consigue los materiales”.

“Yo trato de llegar al supermercado que más barato tenga las cosas y mantengo mis precios, porque ni el Seguro Social ni el dinero están dando para pagar. Meterle las manos es muy duro al bolsillo y los pasteles los hago yo misma”, opinó la mujer, que llega a vender hasta 80 docenas al mes.

En Moca, entretanto, se preparan los ‘Pasteles Bori-Kua’. Estos están a $25 la docena. Los prepara la maestra Marleen Villafañe y su esposo Carlos Bernabe.

Pasteles "Bori-kua". ( Suministrada )

Fue hace un año que iniciaron esta venta de pasteles, porque “los trabajos que tenemos no nos da”, contó Villafañe.

La pareja sale de sus trabajos a hacer pasteles. Dijo que a veces dan las 11:00 p.m. y todavía están inmersos en su confección.

“Es bien complicado y más cuando se trabaja, que uno sale del trabajo para seguir trabajando. Es algo bien complicado, que conlleva mucho cuidado, mucha responsabilidad, porque uno brega con alimento”, indicó.

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Luego, están todo el sábado realizando entregas por rutas que ya tienen programadas entre Moca y Carolina o entre Moca y Ponce.

Villafañe aceptó que contemplan aumentar los precios. No solo porque el costo de la gasolina aumentó, sino también porque aumentaron los productos que se utilizan para preparar los pasteles. Identificó el achiote, la carne y el pimiento como lo que más ha aumentado.

“Estamos contemplando un aumento, porque lamentablemente los precios siguen subiendo y se nos está haciendo complicado mantenernos en ese precio. Estamos pensándolo. Lo que no queremos es perder a nuestros clientes. Pero, es algo que se ve venir pronto”, afirmó.

Ese aumento en los precios de los productos fue lo que llevó a “la señora de los pasteles”, como se le conoce a Jesica Diodonet Hernández, residente del área urbana de Guánica, a aumentar en abril pasado el precio de los pasteles de $25 a $30 la docena.

Jesica Diodonet Hernández es conocida como "la señora de los pasteles" en Guánica. ( Suministrada )

También tiene pasteles de yautía o de pana con bacalao a $35, empanadillas de pasteles a $3.50 cada una o sorullitos de pasteles, una mezcla de los pasteles con harina de maíz, a seis por $5.

“Yo lo subí el precio, porque todo está subiendo. En otros sitios, los pasteles están bien caros”, comentó, al destacar la publicación de la docena de pasteles a $60.

La señora de los pasteles. ( Suministrada )

Dijo comprender que haya personas que impulsen precios más altos que ella, ya que “todo está muy caro”.

“Yo no me quiero arriesgar a subirlo más y que después tenga pérdida. Yo sé que cuando la gente quiere pasteles buenos lo van a pagar, pero no me arriesgo”, sostuvo.

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Otro aspecto que Diodonet Hernández destacó es que preparar pasteles “conlleva tiempo y es trabajoso. Pero, ya cuando se acostumbra, ya uno lo hace automático. Yo preparo una mesa, preparo todo y me siento y hago pasteles. Si no hago pasteles, me deprimo, me pongo mal”.

Alegó que cuando se sienta a hacer pasteles, puede hacer unos 100 en un día. Mientras, expuso que espera vender en estas navidades unas 100 docenas de pasteles.

Por su parte, Santos Rodríguez Alcántara vende los pasteles a $30 la docena en su negocio “Sr. Alcapurrias y mucho más”, localizado en la urbanización Alturas de Villa del Rey, en Caguas.

Santos Rodríguez Alcántara vende los pasteles a $30 la docena en su negocio “Sr. Alcapurrias y mucho más”, en Caguas. ( Suministrada )

Informó que ha mantenido este precio por varios años, ya que le compra a su abuela los pasteles a $20 la docena y los revende en $30. Lo que sí indicó es que cobra por delivery. Si es en Caguas, son $2 adicionales y si es en Ponce, pudiese llegar a $20.

Dijo que no subirá el precio, ya que a $30 la docena “hago competencia a otras personas. Si lo subo, no va a haber competencia. La gente va a siempre buscar el mejor precio”.