La senadora Rossana López León denunció hoy que el Departamento de Salud, a última hora, busca pasarle la responsabilidad sobre el rastreo de los casos del COVID-19 a los municipios.

López León dijo que no fue hasta principios de este mes, a la luz de la exitosa iniciativa del Municipio de Villalba, que Salud les pidió a los municipios que sometan una propuesta de solicitud de fondos para manejar los casos. Indicó además, que el Departamento les dio muy poco tiempo a los gobiernos municipales para que monten el andamiaje de vigilancia y sostuvo que los más pequeños no podrán afrontarlo.

La legisladora dijo en conferencia de prensa, al aire libre en el Capitolio, que el documento de intención le fue enviado la epidemióloga Fabiola López Cruz, coordinadora del Proyecto de Investigación de Casos y Sistema de Rastreo de Contactos en los Municipios, quien lideró el proyecto de Villalba. Detalló que el pasado 5 de junio enviaron la carta de intención a los municipios y éstos sólo tenían hasta hoy (11 de junio) para someter las propuestas.

Indicó que Salud dio muy poco tiempo a los municipios para someter las propuestas al tiempo que destacó que los fondos que los pueblos necesitan para costear la identificación y rastreo de casos provendrán del paquete de $150 millones del CARES Act, que están disponibles desde el pasado mes de marzo.

Sostuvo que los fondos federales son para que se investigue al menos el 80% de los casos en un período de 24 horas con seguimiento y monitoreo de casos con contactos adicionales para repetición de pruebas.

“Esto quiere decir que lo que el Departamento de Salud nunca pudo hacer con todos sus recursos y personal, ahora se lo está exigiendo a los municipios mediante adelanto de fondos con una carta de intención que debió entregarse el pasado viernes 5 de junio”, dijo López León.

“¿Qué va a pasar con los municipios que no sometieron propuestas porque no todos tienen los fondos para desarrollar este proyecto? El País ya adjudicó y Salud no tiene control sobre las estadísticas. En San Juan ayer había 716 casos y hoy hay 200 casos nuevos”, sostuvo la senadora y aspirante a la alcaldía de la capital por el Partido Popular Democrático (PPD).

La propuesta de Salud a los municipios especifica que cada pueblo deberá tener un equipo de investigación y rastreo de contactos de cinco personas y un epidemiólogo.