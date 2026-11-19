Ante el alto volumen de pasajeros que se espera durante la temporada de cruceros 2026-2027, San Juan Cruise Port (SJCP) compartió recomendaciones para facilitar el acceso a los Muelles Panamericanos, particularmente durante los sábados y domingos, cuando dos embarcaciones realizan simultáneamente operaciones de puerto base.

Durante los domingos, los muelles reciben al Norwegian Prima, de Norwegian Cruise Line, y al Vision of the Seas, de Royal Caribbean. Mientras, los sábados operan el Valiant Lady, de Virgin Voyages, y el Rhapsody of the Seas, también de Royal Caribbean. Estas operaciones conllevan un movimiento significativo de pasajeros que embarcan y desembarcan, así como de vehículos privados, transportistas, suplidores y personal de apoyo.

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Debido a este volumen de actividad y a las limitaciones de acceso a la zona portuaria, se anticipa un aumento en el tránsito vehicular durante determinadas horas del día. SJCP continúa trabajando en coordinación con las agencias gubernamentales responsables del manejo vial y las líneas de cruceros para facilitar la movilidad y procurar una experiencia de llegada y salida lo más ágil y organizada posible.

La planificación anticipada y el cumplimiento con los horarios de embarque son fundamentales para lograr este objetivo. Las líneas de cruceros asignan horarios específicos de llegada a sus pasajeros precisamente para distribuir el flujo de personas durante el día y evitar la acumulación de vehículos en los accesos a los terminales. Por ello, SJCP exhorta a quienes viajan a respetar el horario asignado por su línea de cruceros y evitar llegar al puerto con demasiada anticipación.

Como parte de los preparativos para su viaje, se recomienda completar el proceso de registro anticipado o check-in a través de las plataformas de la línea de cruceros, verificar los documentos requeridos y confirmar tanto el horario de llegada como el terminal correspondiente. Estas sencillas medidas contribuyen a reducir los tiempos de espera y permiten que el proceso de embarque se desarrolle de manera más eficiente.

¿Qué hacer para evitar problemas?

En cuanto al manejo vehicular, SJCP mantiene coordinación con la Policía de Puerto Rico y otras agencias responsables del tránsito para apoyar la movilidad durante los periodos de mayor actividad. Los muelles también cuentan con pantallas direccionales y personal de apoyo que orienta a conductores y pasajeros hacia los accesos correspondientes.

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Para facilitar el proceso, SJCP recomienda a pasajeros, familiares, conductores y proveedores de servicios de transportación:

Respetar el horario de llegada asignado por la línea de cruceros, evitando presentarse antes de la hora indicada.

Completar el registro anticipado y verificar los documentos de viaje, así como el terminal y las instrucciones de embarque.

Planificar la ruta de acceso con anticipación y considerar tiempo adicional de traslado ante posibles congestiones vehiculares.

Seguir las indicaciones de los oficiales de tránsito, la señalización y el personal de apoyo ubicado en los accesos y dentro de las instalaciones portuarias.

Utilizar exclusivamente las áreas designadas para dejar y recoger pasajeros, evitando detenerse en las vías de acceso o en espacios no autorizados.

SJCP destacó que la colaboración de los conductores de taxis y servicios de movilidad compartida, como Uber y Lyft, es igualmente importante. Utilizar los puntos autorizados para recoger y dejar pasajeros contribuye a mantener despejadas las vías, facilita la circulación de otros vehículos y promueve la seguridad de todos los usuarios. Además, SJCP está ofreciendo un servicio de transbordo gratuito para los pasajeros que usan dichas plataformas y son dejados en la entrada de la Calle Muelle.

Como herramienta adicional de orientación, SJCP ha puesto a disposición del público, a través de sus plataformas digitales, mapas y videos con instrucciones sobre las rutas de acceso y recomendaciones para llegar a los Muelles Panamericanos. Se exhorta a los pasajeros y conductores a consultar estos recursos antes de dirigirse al puerto.

Por otra parte, SJCP mantiene medidas operacionales dirigidas a reducir el impacto de la actividad portuaria sobre el tránsito, incluyendo la coordinación anticipada de la logística de suministros y provisiones para las embarcaciones. Estos esfuerzos forman parte de la planificación necesaria para atender las operaciones simultáneas de puerto base durante los fines de semana.