No es inusual que mientras se recorre alguna calle o carretera uno se encuentre con vehículos abandonados, la mayoría de ellos con claras señales de haber estado allí por mucho tiempo, o en algunos casos convertidos ya en esqueletos de lo que alguna vez fueron.

Esos vehículos abandonados no solo se convierten en un dilema estético, pues muchos consideran que afean el área donde permanecen deteriorándose con el paso del tiempo, sino que también constituyen estorbos para trabajos de rehabilitación del pavimento o la atención de alguna emergencia como un incendio.

Además, en la medida que avanza su deterioro, también contaminan en mayor o menor medida el ambiente.

Para evitar que eso ocurra, los municipios de San Juan y Toa Alta tienen cada uno su propia iniciativa para recoger esos estorbos, y así ayudar a mantener más limpias y ordenadas sus calles.

De no ser reclamado por el dueño, en San Juan comienza un proceso “bien riguroso” de disponer del vehículo, en presencia de auditores. ( Suministrada )

¿Cómo lo hacen en la Capital?

En el caso de San Juan, explicó el comisionado de la Policía Municipal, Juan Jackson, este recogido es algo que han estado haciendo por los pasados años, pero “con la implementación del nuevo Código de Orden Público”, que dispone que la Policía Municipal debe contribuir a que la ciudadanía tenga mejor calidad de vida y convivencia, y eso incluye contar con un programa de recogido de chatarras, pues se decidió “crear este programa a través de la Policía Municipal”.

Explicó que el proceso para recoger un vehículo abandonado conlleva “una investigación que es conforme a la ley y todos los procedimientos”, y si al final el propietario firma un relevo pasando la responsabilidad y entrega el vehículo, “pues lo disponemos como material ferroso y se saca de las calles”.

Detalló que para determinar si el vehículo está abandonado, el policía toma en cuenta que tenga varias características, como “los derechos vencidos, el marbete vencido, las características que dice la ley es un vehículo chatarra, por ejemplo, no tener motor, no tener gomas, no tener fuerza motriz, y que esté abandonado por un término de 24 horas”.

Agregó que “siempre se intenta conseguir al dueño en esas primeras 24 horas” y se le coloca un aviso al vehículo, “un tipo de sello, donde se le alerta a la persona que, si en 24 horas no remueve el vehículo, o corrige las condiciones”, pues se ocupa. De no recogerlo o corregir su condición para que se considere funcional, la Policía Municipal se lo lleva con sus grúas “a un área segura”. Se intenta avisar a la persona o dueño registral mediante carta certificada, “se le envía dos y tres cartas, le damos un término de 60 días para que responda”.

Si lo hace, y quiere recuperar el vehículo, se le cobra el enganche de la grúa y la custodia del vehículo, “que son cerca de $110, y $15 adicionales hasta un máximo de $400″, explicó.

Si eso no ocurre, comienza un proceso “bien riguroso” de disponer del vehículo, en presencia de auditores.

Para recoger y disponer de las unidades, el Municipio firmó un contrato con una compañía, a través de un proceso de subasta, que se encarga de llevarlas para que se dispongan de ellas como chatarra y se recupere el material reciclable.

En San Juan, el esfuerzo está rindiendo frutos y “el mensaje está llegando”, pues “cada día veo menos vehículos abandonados en las vías públicas”. ( Suministrada )

Aclaró que ese cobro es solo para “sufragar gastos de la operación”, pues el programa no tiene como fin que sea un servicio para producir dinero, sino para “servir a la ciudadanía” y que “San Juan esté limpio y organizado”.

Jackson considera que el esfuerzo está rindiendo frutos y “el mensaje está llegando”, pues “cada día veo menos vehículos abandonados en las vías públicas”.

Comoquiera, las cifras de vehículos abandonados recogidos son impresionantes. Según detalló el comisionado, en 2020 la Policía Municipal recogió 200 vehículos; en 2021 fueron 495; en 2022 otros 200, para 2023 fueron 497, y “con la implementación del nuevo código la cantidad duplicó” y en lo que va de 2024 han recogido 782 vehículos.

En total, bajo la administración actual han recogido 1,975 vehículos que estaban abandonados en las calles de San Juan.

Jakson agregó que la administración del alcalde Miguel Romero ha respaldado el esfuerzo y asignó unos $400,000 para la adquisición de dos grúas especializadas, una de las cuales permitirá llegar a lugares de más difícil acceso.

Para el programa tienen un grupo especializado de ocho agentes conocedores de la ley, bajo la supervisión del sargento Giovanni Torres.

Agregó que las querellas llegan a través de la plataforma “San Juan en tus manos”, que los ciudadanos usan a través de una aplicación o de llamadas telefónicas a los números 787-480-4040, 787-480-2649, 787-480-2650, o 787-480-2651.

“Exhortamos a la ciudadanía que se comunique a través de esa plataforma, para nosotros entonces atender el asunto”, insistió el comisionado.

¿Y en Toa Alta?

El alcalde de Toa Alta, Clemente “Chito” Agosto, por su parte, explicó que también tienen un programa para recoger vehículos abandonados que “llevábamos tiempito más o menos haciéndolo, pero ahora nos montamos con mayor coordinación, impactando más de lleno las comunidades”.

En Toa Alta, la mayoría de los dueños -a la larga- firman y el municipio se lleva el vehículo. ( Suministrada )

Para ese fin delinearon un plan, con un calendario de visitas a ciertas urbanizaciones, sectores y comunidades, y una vez allí “la Policía Municipal certifica, verifica estos vehículos abandonados, tratamos de contactar al propietario; si se va a quedar con el vehículo lo tiene que mover de la vía de rodaje, lo tiene que entrar dentro de su propiedad, y si decide que no, pues nos firma un relevo para nosotros como municipio montarlo en la grúa y lo llevamos al centro de acopio”.

Agregó que, si no aparece el dueño del vehículo, hacen las averiguaciones en el área para saber si es que la persona no está disponible momentáneamente, o es que lleva mucho tiempo allí abandonado, para tomar la mejor determinación.

También calificó el programa de “exitoso”, y comentó que “la gran mayoría de los dueños a la larga nos firman y nos llevamos el vehículo”, y de esa manera “sacamos esos vehículos de la vía de rodaje”.

Indicó que, además de la agenda para visitar las comunidades, han aprovechado el programa de repavimentación para recoger algunos de esos vehículos.

Entre las comunidades de Toa Alta visitadas, están el barrio Piña, Ortiz, Bucarabones, Galateo, Contorno y Quebrada Cruz. ( Suministrada )

Entre las comunidades que estarán visitando, mencionó barrio Piña, Ortiz, Bucarabones, Galateo, Contorno y Quebrada Cruz.

Explicó que ese trabajo se hace con la misma Policía Municipal y el Cuerpo de Vigilantes Municipales, de manera que se financia como parte de las operaciones regulares. Agregó que cuando llevan el vehículo chatarra al centro de acopio más cercano, en Bayamón, “nos devuelven una cantidad ínfima” que se deposita para usarse en reparaciones de patrullas o alguna otra necesidad del cuartel municipal.

Sostuvo que han recogido “bastante, más de 40 y pico de vehículos”, y con este anuncio reciente han recibido muchos pedidos de comunidades, y anticipan recoger más de 100 adicionales.

Agosto exhortó a la ciudadanía a cooperar con el esfuerzo para “dejar las calles limpias” y recordó que, si tienen ese problema en su comunidad, o si necesita que recojan su vehículo inservible, se pueden comunicar al Municipio o la Policía Municipal al 787-870-2100.