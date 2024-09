Dorado. El alcalde popular Carlos López Rivera escuchó las preocupaciones de residentes del municipio y aseguró que el ayuntamiento ya trabaja en algunas posibles soluciones, como ocurre con varios proyectos para atender la escasez de vivienda asequible.

Destacó que el año pasado inauguraron un proyecto de 88 apartamentos de interés social y, actualmente, se trabaja en la ampliación del mismo, “que sería la tercera fase de lo que conocemos como Arenales II Las Casitas, que son 78 solares que se van a desarrollar también para personas de interés social”.

Además, indicó que el municipio “va a comprar un predio de terreno” para el desarrollo de viviendas para clase media baja, como parte de un proyecto “que puede estar alcanzando cerca de 70 solares.

PUBLICIDAD

En lo que respecta al tema de fomentar el deporte entre la niñez y la juventud, atender las instalaciones deportivas y propiciar que haya más líderes deportivos y entrenadores, el alcalde sostuvo que, si bien “siempre hay espacio para mejorar”, Dorado sí tiene “una gama de empleados pagos por el municipio en las instalaciones deportivas” y colabora activamente con su mantenimiento.

Aseguró que “todas las canchas y todos los parques están completamente en uso” y con los itinerarios de uso llenos, y en muchas se ofrecen diferentes clínicas y programas de entrenamiento.

Recordó que en Dorado hay unas 30 canchas bajo techo, que fueron afectadas por los huracanes, “y no ha sido muy ágil el Departamento de Recreación y Deportes (DRD)” en trabajar en la reconstrucción. Aclaró que, aunque quisieran que el proceso fuera más rápido, el municipio no puede intervenir en “daños identificados” para ser reparados con fondos de FEMA (Agencia Federal de Manejo de Emergencias) porque perderían esos fondos.

Por último, el alcalde aceptó que uno de los ciudadanos “tiene razón” al reclamar que hay poca iluminación y peligrosidad en la carretera PR-698, “pero lamentablemente la ejecución y la coordinación con LUMA no es un secreto para nadie que es un desastre”, y aunque el municipio pague, no atienden la situación por no considerarla prioridad. Agregó que el municipio ha instalado modernos postes solares en otras vías y contemplaría hacer lo mismo en esa área de la PR-698.

El próximo 5 de noviembre, López Rivera –quien lidera el municipio desde 1987- se enfrentará a Erik Rolón (Partido Nuevo Progresista), Yamira Colón (Movimiento Victoria Ciudadana) y Roberto Rodríguez (Partido Independentista Puertorriqueño).