Cientos de familias se reunieron este domingo en el Área Recreativa de Tortuguero, en Vega Baja, para celebrar por segundo años consecutivo un festival gastronómico único, ya que para muchos significaba la primera vez que comen la carne del protagonista de la velada: el caimán.

Aprovechando la sombra de los árboles del parque y la brisa que llegaba de la cercana costa, los participantes hicieron filas para degustar la carne del reptil en diversos platos, asada, en fricasé, en paella, en pizza.

“Riquísimo, sabe a pollo”, expresó con una sonrisa, y plato en mano, Elaine Ramos, quien llegó desde Arecibo para probar caimán por primera vez.

Comentó que no lo había comido antes “por la apariencia del animal”. Pero ahora que finalmente lo probó, insistió en que está “brutal, tremendo sustituto”.

“Muy rico, muy rico. Hay que quitarse la imagen (del animal) y buscar. Hay que buscar, porque los huevos están muy caros”, insistió, soltando una carcajada.

Igualmente satisfechos con haber dado el paso de probar la carne de caimán por primera ocasión se expresaron don José Rafael Resto Martínez y doña Gloria Feliciano, un matrimonio residente en Barceloneta y que, sonrientes y llenos de orgullo, afirmaron llevar 63 años de casados.

“Pero vamos a ver, si por lo menos (llegamos a) 75 (años de casados)”, dijo doña Gloria.

“Y ahora comiendo esta madre, vamos a seguir subiendo”, secundó don José.

Sobre la carne, tras probar el plato del guiso, doña Gloría aseguró que “está bueno, divino, riquísimo, me sabe a pollo”, mientras que don José la calificó de “buenísimo, perfectamente bien”.

“Esta es la primera vez que lo estoy probando, pero voy pa allá pa la paella. Ah, voy a hacer la fila pa la paella”, agregó doña Gloria.

Aceptó que no lo había probado antes “porque, de verdad, como que sentía un poquito de (mueca de rechazo). Pero yo dije, ‘ahora lo voy a probar’. Y por eso vine a probarlo. Y ya, me lo como. Cuando haya, me lo como”.

“Ya nadie puede decir ahora que es malo. Es buenísimo. Se lo recomendamos”, insistió don José.

Mientras, para el joven Jesuán Yasef Calderón Lorenzo, de Manatí, fue una oportunidad para probar de otra manera la carne de caimán, pues ya la había consumido antes.

“No es la primera vez, pero de esta manera (en guiso) sí. Y muy bueno, de verdad. Me gusta mucho. Tiene un poquito de huesos, pero en verdad muy bueno. A mí me gusta mucho”, comentó el joven, agregando que ya lo había comido antes “frito”.

Comentó que, a su entender, “es bien saludable la carne” del reptil y, dirigiéndose a quienes no la comen, por rechazo al aspecto del animal o alguna otra razón infundada, resaltó que, en contraste, “la gente se come el cerdo, y el cerdo se come cosas podridas. Y el caimán lo que come son… pues si cae algo como una vaca al agua o algo así, pero en verdad el caimán lo que come son peces, come mariscos y todo eso. El caimán es super saludable, es buenísimo. La carne es blanca”.

“Yo lo recomiendo, felizmente. Y es invasivo, ‘so’, de que se lo comen y es buenísimo también, porque ayuda también a la Isla. Controlas el ambiente y es saludable pa uno mismo también. ‘So’, de verdad yo lo recomiendo mucho”, insistió.

Múltiples opciones

La Chef D’Carlo (Deborah Carlo), quien estaba a cargo de la confección de algunos de los platos de caimán, y en particular de la paella, al momento de la entrevista, explicó que se estaban trabajando el plato “con ingredientes simples, sal, pimienta y ajo, porque queremos que la gente deguste el caimán como tal”.

“Entonces, el caldito está hecho con la misma cola del caimán, para apreciar el guiso”, agregó. “Y por acá tenemos unos caimanes asados. Estamos dando a probar. Ya mismo tenemos la pizza, y también tenemos el fricasé de doña Emilia”.

Admitió que no es la carne que tradicionalmente se consume en Puerto Rico, e incluso para muchas personas era la primera ocasión que la probaban, pese a que hace ya algún tiempo que hay personas que atrapan ese animal.

“Lo queremos hacer porque queremos no solo unir las familias, pero también queremos que la gente vea que la Isla nos provee lo que requerimos”, indicó.

A la gente que todavía está escéptica, o en lo que ella describió como “el fo, que rico”, les sugirió “que la prueben, porque hay muchas personas que lo prueban y le sabe a pescado, hay otros que lo prueban y le sabe a pechuga de pavo. Tienen que probarlo para poder identificar”.

Como chef, describió la carne como una “super simple” para trabajar en la cocina, “igual que el pollo o el pavo, en 165 (grados), unos veinte y pico de minutos, depende del peso. Pero es jugosita como la cadera”.

“La recomiendo como cualquier otra. Yo prefiero comer esto mil veces que comer productos enlatados. Esto es mucho más saludable. Rinde para mucho más”, insistió, agregando que se puede trabajar “de todas formas, en guiso, en pastelillo, alcapurrias también”, aunque la preferida suya es “en paella, esa es la especialidad”.

Frente a la cazuela del fricasé, Eric Olivera reiteró la exhortación a dejar a un lado la idea que tengan sobre el reptil, y lanzarse a probar.

“Aquí tenemos el guiso del caimán”, afirmó, antes de insistir al público, “que lo prueben, sabe a pollo bueno, tiene buen sabor y todo. Tiene papa, zanahoria, tiene de todo… tiene todos los poderes, como dice el que los caza. De verdad, de verdad, yo los exhorto a que lo prueben, porque sabe demasiado de bueno”.

Por si había alguna duda, apuntó a la fila de público y afirmó, “pa’ que ustedes vean, se están haciendo y la fila no da abasto”.

“Esto es, sirve y sigue dando pa’l lao… a la prisa, to el mundo locos por probar. Yo los exhorto a que vengan y prueben pa que ustedes vean que no se van a arrepentir. Van a querer acabar con to los caimanes. Bueno de verdad”, insistió, antes de resaltar a los hermanos “caza caimanes”, Michael y Carlos Díaz Rosario, quienes proveen los animales para los platos del festival.

Ameno festival

Además de los platos de caimán, la celebración contó también con música en vivo, artesanías y otras atracciones.

El alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz Molina, repasó que el año pasado tuvieron un festival más modesto, pero ante la acogida, “este año hicimos la invitación para aquí la facilidades de Tortuguero, que queda aledaño a la Laguna de Tortuguero, precisamente el hábitat del caimán aquí en nuestra ciudad”.

“Y gracia a Dios, gracias a la organización, al personal del Departamento de Turismo, a los cazacaimanes, la actividad ha sido todo un éxito para nosotros”, agregó.

Reconoció que para muchas personas era la primera vez probando la carne del reptil, en alguna de las variantes que se estaba presentando, pero agregó que, “por lo menos la experiencia que ellos han tenido ha resultado positiva al momento”.

“En nuestro país no se consume la carne de caimán. Sin embargo, en los países europeos, asiáticos, en el mismo Estados Unidos, se considera un plato gourmet. Así que es una de las aportaciones que estamos haciendo a la gastronomía de nuestro país. Y esperamos que en su momento el Departamento de Salud pueda validar el mismo”, agregó el alcalde.

Afirmó que lo ha comido “en pincho, en pastelillo, y el año pasado probé la pizza, la paella y el guisado. Me falta probar el caimán asado”.

“La realidad es que es una combinación de pollo con pescado cuando tú comienzas a probarlo, y sabe muy bien”, afirmó el acalde, asegurando que “definitivamente” lo recomienda, “y esperamos el año que viene continuar con esta tradición aquí en nuestra ciudad y ampliar el ofrecimiento que se hace a cada uno de los ciudadanos”.

“Así que el año que viene vamos a ver si conseguimos los pastelillos y los pinchos, pa que la gente tenga más oportunidades de degustar otros platos”, insistió el alcalde, dejando claro que todo apunta a que el festival de carne de caimán llegó para quedarse.