Sobre 260,000 clientes de LUMA Energy se quedaron esta tarde sin servicio de energía eléctrica luego de que la unidad 5 de la central Costa Sur saliera de servicio cerca de las 5:45 p.m.

Hugo Sorentini, portavoz de prensa de la empresa encargada de la transmisión y distribución de energía, explicó a Primera Hora vía telefónica que el déficit de generación proyectado para el periodo de mayor consumo eléctrico, entre las 6:30 p.m. y las 9:30 p.m., se incrementó luego de la salida de la unidad Costa Sur 5. Indicó que, mientras no se incorpore generación adicional al sistema, LUMA deberá continuar implementando relevos de carga.

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“Es probable que ese número de clientes (sin luz) continúe aumentando, la única solución es que se añada más generación al sistema”, señaló, al tiempo que informó que LUMA mantiene comunicación con las empresas generadoras EcoEléctrica y Genera PR para agilizar el restablecimiento del servicio a los clientes afectados.

Esta mañana, unos 80,000 clientes del servicio eléctrico se quedaron sin luz luego de que LUMA activara relevos de carga tras la salida de la unidad de generación de EcoEléctrica.