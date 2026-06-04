La cantidad de personas sin hogar en la región norteña de Puerto Rico ha disminuido, según los resultados del Conteo de Personas sin Hogar 2026.

El conteo estimó que en 24 municipios hay aproximadamente 930 personas sin hogar a diferencia de las 1,031 personas identificadas en 2025.

Los pueblos son: Aibonito, Arecibo, Barceloneta, Barranquitas, Bayamón, Camuy, Carolina, Cataño, Ciales, Comerío, Corozal, Dorado, Florida, Guaynabo, Lares, Morovis, Naranjito, Orocovis, San Juan, Toa Alta, Toa Baja, Vega Alta, Vega Baja y Utuado.

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“La reducción observada en el Conteo de Personas sin Hogar 2026 es un resultado alentador para nuestro sistema de respuesta al sinhogarismo”, celebró Belinda Hill, presidenta de la Junta de Directores del Continuo de Cuidado (CoC) PR-502, grupo de proveedores de servicios que lideran los esfuerzos financiados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal (HUD, en inglés) para terminar con la falta de vivienda.

“Particularmente significativo es que se registraron disminuciones en casi todas las poblaciones que pernoctan en la calle, un resultado que coincide con el fortalecimiento de los servicios del CoC PR-502 y la implementación de múltiples iniciativas dirigidas a atender las necesidades de las personas sin hogar”, agregó.

Otros hallazgos

No todo lo que reveló el conteo fue positivo. Otro hallazgo del estudio es que el 57.8% de las personas encuestadas indicó estar enfrentando una situación de sinhogarismo por primera vez, un aumento con relación al 53.3% reportado el año anterior.

Es decir, se estimó que 538 personas estaban enfrentando esta situación por primera vez.

Además, el 82.2% de las personas entrevistadas presentó al menos una condición de vulnerabilidad que afecta su estabilidad de vivienda y empleo, mientras que más de dos terceras partes de las personas identificadas se encontraban sin albergue al momento del conteo.

Entre las principales razones asociadas al sinhogarismo continúan destacándose el uso de sustancias, los problemas familiares, las condiciones de salud mental, el desempleo y las dificultades económicas.

“Estos resultados también nos recuerdan que aún enfrentamos importantes desafíos. El aumento en la cantidad de personas que experimentan el sinhogarismo por primera vez evidencia que factores económicos, sociales y de salud continúan empujando a nuevas personas y familias hacia situaciones de vulnerabilidad”, expuso Hill.

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Preocupante panorama para las mujeres

De las 930 personas, 226 eran mujeres, de las cuales 33 eran jóvenes entre las edades de 18 a 24 años. Otras 70 eran adultos mayores de 65 años o más en situación de sinhogarismo.

El informe reveló que más de dos terceras partes (68.3%) de las féminas estaban enfrentando el sinhogarismo por primera vez y que una de cada tres (34.5%) vinculó su situación a experiencias de violencia doméstica o de género, agresión sexual, acoso o violencia en la relación de pareja, lo que destaca la necesidad de continuar fortaleciendo los servicios de apoyo y protección para esta población.

“Los resultados del Conteo 2026 demuestran la complejidad de las situaciones que enfrentan las personas sin hogar y la necesidad de continuar fortaleciendo las estrategias de prevención, vivienda permanente y apoyo integral”, expresó la directora ejecutiva del CoC PR-502, Liz Mónica Lamboy.

“Cada persona identificada representa una realidad distinta que requiere respuestas coordinadas entre municipios, organizaciones comunitarias, agencias gubernamentales y el sector privado. Nuestro compromiso es continuar desarrollando un sistema de servicios accesible, efectivo y centrado en las necesidades de las personas”, agregó.

¿Qué es el conteo?

El Conteo de Personas sin Hogar se lleva a cabo como parte de los requisitos establecidos por el HUD y tiene como propósito obtener información que apoye la planificación de servicios, la asignación de recursos y el desarrollo de políticas públicas dirigidas a atender el sinhogarismo.

El Conteo de Personas sin Hogar 2026 fue posible gracias a la participación de 361 voluntarios provenientes de los 24 municipios que forman parte del CoC PR-502, así como de organizaciones sin fines de lucro, entidades comunitarias, agencias gubernamentales y ciudadanos que se unieron al esfuerzo de recopilación de datos.