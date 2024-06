El secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, lanzó este martes una fuerte advertencia contra la empresa Suiza Dairy, al cumplirse una semana del conflicto obrero-patronal que paralizó la producción de leche fresca en su planta procesadora de San Juan.

“Están poniendo en riesgo una industria y, en la medida que nosotros nos seguimos organizando, podrá llegar el momento que ya ni es necesaria su operación, porque estamos procesando toda la leche ahora mismo”, sentenció en entrevista con Primera Hora.

Se le solicitó que aclarara su expresión, a lo que dijo que, “básicamente, la terquedad e inmovilidad de ellos (Suiza Dairy) a negociar (con la Central General de Trabajadores), nos están acorralando y llevando a buscar soluciones que no los incluye a ellos, porque yo no me puedo quedar de brazos cruzados. La leche se está produciendo. Los consumidores la necesitan. Así que yo voy a tomar todas las medidas que tenga que tomar para llevar esa leche a los consumidores”.

Ha sido la empresa Tres Monjitas quien ha tomado el liderazgo en la producción de la leche fresca del país. Según González Beiró, en menos de una semana aumentó su producción en un 50% o lo que representa de unos 200,000 cuartillos diarios a unos 400,000. De paso, explicó que ha comenzado a acaparar el mercado que antes era ocupado por Suiza Dairy, que representaba el 65% del mercado.

Detalló, además, que la leche que no ha podido procesar Tres Monjitas se ha convertido en UHT, un tipo de leche que es más duradera.

A modo de ejemplo, mencionó que Tres Monjitas ha logrado suplir la leche fresca a los comedores escolares. Mencionó que sólo les quedan 45 planteles sin leche. Dijo que la necesidad se cubriría con leche UHT.

Una demanda radicada la semana pasada por Suiza Dairy contra la Central General de Trabajadores (CGT), quien mantiene una huelga en la empresa, establece que ellos suplían el 59% de la leche a los comedores escolares.

Mientras, González Beiró señaló que Tres Monjitas también ha comenzado a sustituir a Suiza Dairy en los hospitales. Comentó que ya proveen servicio al Centro Médico de Río Piedras y los hospitales más importantes. Antes, la empresa dominaba el 100% de este mercado.

Indicó, además, que ya se acordó que Tres Monjitas entrará a suplir a grandes cadenas, como los almacenes Costco, o supermercados que antes tenían exclusividad con Suiza Dairy, como lo son los supermercados Ralph’s en la zona este.

El secretario aceptó que lo que les falta por organizar es la distribución de esta leche producida a los comercios, como gasolineras y panaderías, principalmente dominados por Suiza Dairy. Por ello, pidió a los consumidores calma.

“La leche fresca va a seguir llegando paulatinamente a todos los comercios. Eso hay que transportarlo en camiones refrigerados. Vamos a seguir supliendo”, alertó, al reiterar que los consumidores tienen como alternativa la leche UHT.

Mientras, al cumplirse una semana de la huelga, González Beiró informó que toda la leche que producen las 227 ganaderías, de las cuales 130 tenían un convenio de exclusividad con Suiza Dairy, es recogida por Tres Monjitas, Indulac y la planta de Suiza en Aguadilla, que produce leche UHT.

Mencionó que tuvieron un percance con una ganadería, ya que los camiones eran de gran tamaño y no podían entrar a la finca. Dijo que se solucionó el problema al asignar camiones de menor tamaño.

“Hemos un esfuerzo tan grande que de toda leche se está producido, al final, la industria lechera cierra su periodo, que es de cada 14 días, mañana, y sólo se ha decomisado en las fincas un 8% de la producción total, y fue causado por la huelga”, señaló.

Este 8% equivale a unos 600,000 cuartillos de leche decomisados, que representaron una pérdida de $540,000.

González Beiró informó, de paso, que este próximo jueves reunirá a los ganaderos en el Arecibo Country Club para informarles las próximas medidas que se tomarán a raíz de la paralización de la producción en la planta de Suiza Dairy en San Juan. Este mismo día se les pagaría a los ganaderos con el fondo de emergencia del Departamento por las pérdidas que han tenido. Comentó que ese dinero se le cobraría a su vez a la Suiza Dairy.

En cuanto a la huelga, el secretario de Agricultura dijo que la petición de la unión hacia su patrono “no es descabellada”.

“Lo que tienen es que sentarse y con seriedad enfrentar esta situación”, puntualizó.

La Central exige que se aumente de $500 a $625 la aportación del plan médico para 160 empleados unionados. El titular dijo que “eso representa 500,000 al año a la empresa, una empresa que vende billones de dólares mensualmente”.