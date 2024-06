El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, indicó este martes que no augura que su agencia iniciará una investigación para identificar posibles incumplimientos de LUMA Energy en el contrato que mantiene con el gobierno de Puerto Rico.

Su comentario surge tras la petición pública de que se deje sin efecto el convenio del consorcio que opera, mantiene y busca modernizar la red eléctrica de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a través la Autoridad para las Alianzas Públicas y Privadas (APP) tras múltiples apagones que se han reportado a nivel Isla, como el reciente en Santa Isabel, Coamo y Aibonito cuya situación requirió el traslado de un megatransformador desde Caguas, así como el posible alza de 1.4 centavos el kilovatio en el costo del servicio de energía.

Por lo contrario, el funcionario especificó que, para iniciar una pesquisa, se requeriría que la APP, Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) o el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR)- quien regula a LUMA- deberían presentar evidencia de incumplimiento, lo que no han hecho.

“A mí no me ha llegado ninguna queja, ningún referido. Seguro que no”, aseveró Emanuelli Hernández tras ofrecer una conferencia de prensa en la sede de Justicia donde anunció que su agencia demandó a 30 convictos de corrupción pública.

“Hay que traer la prueba. Si a mí no me traen la prueba que las personas que están investigando o están regulando eso de que estas personas incumplieron o están incumpliendo (no iniciaremos una investigación). Hay unos procesos que establece el contrato que no es tan fácil como la gente dice para dejarlo sin efecto”, agregó recordando que Justicia evaluó el contrato en noviembre de 2022 y ese informe es público.

El malestar contra LUMA ha llegado a tal nivel que el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, anunció que el cuerpo legislativo se autoconvocará para que LUMA y otras alianzas públicas-privadas rinden cuentas al País.

Mientras, la comisionada residente en Washington D.C. y candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, también pidió que Justicia inicie esta investigación.

“Yo le voy a decir una cosa. En esto, le voy a hablar como un profesional de Justicia que yo represento al pueblo de Puerto Rico. Hay muchas molestias que todo el mundo estamos sintiendo. Sin embargo, para tú dejar sin efecto un contrato y un contrato redactado como este, hay que trabajarlo con cautela e inteligencia. Esto no es ‘ay voy a dejar un contrato sin efecto, porque se fue la luz’. No, no, eso no es tan fácil. Es más complicado que eso”, comentó al indicar que es “un buen contrato” recatado por personas “extremadamente conocedoras”.

Respondiendo a los señalamientos de que el contrato es “leonino”, Emanuelli Hernández indicó que “esos planteamientos o han traído varios segmentos del país y no han sido acogidos por la juez (Taylor Swain)”.