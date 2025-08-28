Sectores que podrían quedar sin luz hoy por trabajos de LUMA
El consorcio realizará mantenimiento en postes, líneas y equipos en varios municipios.
LUMA Energy llevará a cabo trabajos de mantenimiento y mejoras en varios municipios este jueves con el objetivo de aumentar la confiabilidad de la red eléctrica, informó el consorcio en declaraciones escritas.
“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, expresó LUMA.
Trabajos en postes
- Canóvanas - barrio Palma Sola, sector Peniel
- Bayamón - PR-831, barrio Minillas, sectores Los Pérez, Los Medina, Pablo Silva, Valle Imperio y barrio Cerro Gordo
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
- Cabo Rojo - Solares Dr. Adler, urbanización Brisas del Mar en barrio Boquerón, sector Combate 3301, kilómetro 1.9 interior
- Coamo - barrio Río Jueyes
Removido de vegetación
- Dorado - sector Maltorrel
- Trujillo Alto - barrio Carraizo, carretera 175, barrio La Gloria, camino Pellín Cruz; barrio Carraizo, Sector Cantera, Carretera 175 y Camino Pedro Martínez
- Ponce - urbanización El Monte, extensión El Monte y Vista Point
- Utuado - sector Cercadillo, sector Don Alonso Motor, sector El Motor
- Cayey - barrio Buena Vista, urbanización Jardines de Buena Vista, calles 1, 2, 3 y Clotilde Rivera
- Aibonito - PR-173, kilómetro 1.3 interior, barrio La Plata, sector Hoya Oscura
- Yabucoa - barrio Camino Nuevo, sector El Guano, El Cocal, La Maloja y Los Colones
Instalación de aparatos automatizados en la red
- Isabela - carretera 457, barrio Planas, Isabela; La Forestal y parte de Corea
Nueva construcción
- Caguas - carretera 796, kilómetro 1.6, barrio Guasabara
Requerido por el cliente
- Guaynabo - sexta calle Carrazo, edificio detrás de Bellas Artes
- San Juan - avenida H. Todd, esquina Carmen, Santurce