LUMA Energy llevará a cabo trabajos de mantenimiento y mejoras en varios municipios este jueves con el objetivo de aumentar la confiabilidad de la red eléctrica, informó el consorcio en declaraciones escritas.

“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, expresó LUMA.

Trabajos en postes

Canóvanas - barrio Palma Sola, sector Peniel

Bayamón - PR-831, barrio Minillas, sectores Los Pérez, Los Medina, Pablo Silva, Valle Imperio y barrio Cerro Gordo

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Cabo Rojo - Solares Dr. Adler, urbanización Brisas del Mar en barrio Boquerón, sector Combate 3301, kilómetro 1.9 interior

Coamo - barrio Río Jueyes

Removido de vegetación

Dorado - sector Maltorrel

Trujillo Alto - barrio Carraizo, carretera 175, barrio La Gloria, camino Pellín Cruz; barrio Carraizo, Sector Cantera, Carretera 175 y Camino Pedro Martínez

Ponce - urbanización El Monte, extensión El Monte y Vista Point

Utuado - sector Cercadillo, sector Don Alonso Motor, sector El Motor

Cayey - barrio Buena Vista, urbanización Jardines de Buena Vista, calles 1, 2, 3 y Clotilde Rivera

Aibonito - PR-173, kilómetro 1.3 interior, barrio La Plata, sector Hoya Oscura

Yabucoa - barrio Camino Nuevo, sector El Guano, El Cocal, La Maloja y Los Colones

Instalación de aparatos automatizados en la red

Isabela - carretera 457, barrio Planas, Isabela; La Forestal y parte de Corea

Nueva construcción

Caguas - carretera 796, kilómetro 1.6, barrio Guasabara

Requerido por el cliente