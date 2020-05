Ante el hecho de las oficinas del Seguro Social no pueden recibir visitantes hasta nuevo aviso, la administración exhortó a los beneficiarios a comunicarse directamente con la oficina regional que le corresponde por el lugar de residencia para coordinar citas telefónicas o servicios a distancia.

“Ya que no podemos entrevistar a visitantes en nuestras facilidades hasta nuevo aviso, ha incrementado el volumen y tiempo de espera de las llamadas a nuestro Centro de Tele Servicio nacional 1-800-772-1213. Además, el horario especial del Centro durante la pandemia es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. Por estas razones, recomendamos que –de ser necesario- se comuniquen directamente con su oficina local de Seguro Social. Todos nuestros empleados continúan trabajando de manera remota y gustosamente atenderán su llamada. Distribuir estas llamadas entre todas nuestras oficinas reduciría dramáticamente su tiempo de espera”, explicó Víctor Rodríguez, portavoz de prensa del Seguro Social en Puerto Rico.

Se explicó que los empleados continúan trabajando y atendiendo llamadas de manera remota. El enlace directo para conseguir estos números telefónicos es el siguiente: https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp.

A continuación, los pasos para llegar a dicha sección y adjuntamos imágenes de este proceso. La página inicial de www.segurosocial.gov también provee información actualizada sobre nuestros servicios durante la pandemia en la sección ‘Coronavirus’.

Para conseguir el número directo de su oficina local –según su código postal-, debe acceder la página principal de www.segurosocial.gov.

Busque la sección ‘Temas de Interés’ y haga clic en el cuadro ‘Comuníquese’. Luego, acceda el ‘Localizador de oficinas’. Ahí llegará a una página en inglés por lo que debe hacer clic en ‘Locate an Office by Zip’ (localice su oficina por código postal). Escriba su código postal en el cuadrito, haga clic en ‘Locate’ y …“ualá”. Allí encontrará nuestro número nacional, y en la sección ‘Additional Information’ hallará un párrafo que le indicará el número de teléfono directo de su oficina local. El horario de servicio es de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Por otro lado, el Seguro Social aclaró que no administra ni puede proveer información relacionada con el pago del estímulo económico federal de hasta $1,200 en Puerto Rico. Para aclarar dudas sobre este tema, favor comunicarse directamente con Rentas Internas Federal (IRS) y el Departamento de Hacienda de Puerto Rico.