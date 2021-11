A pesar de que en Puerto Rico continúa en aumento el precio de la gasolina, la razón que explique esta alza aún es un enigma.

El Departamento de Hacienda se lavó las manos ayer, lunes, en una vista pública ante la Comisión de Gobierno del Senado ante el aumento, ya que afirmó que no regula el precio que costea el consumidor desde las gasolineras.

Por lo contrario, dijo que la agencia se “limita a la imposición y cobro del arbitrio sobre la gasolina y para fines del cobro del derecho de licencias a mayoristas y detallistas de gasolina”.

“Ellos nos explican, el Departamento de Hacienda, que la única intervención que tienen ellos referente a la gasolina en Puerto Rico es que pagan 0.16 centavos por dólar del galón cuando (la gasolina) entra a Puerto Rico. De ahí en adelante, no existe otro reglamento del Departamento de Hacienda ni siquiera para pasar juicio sobre el capital o la ganancia de capital que genera en la venta concerniente”, explicó a Primera Hora el senador Ramón Ruiz Nieves, quien preside la Comisión de Gobierno.

Al pagar el precio fijo de 0.16 centavos por galón que llega a Puerto Rico, esto le abre la puerta al mayorista a incrementar el precio en que le vende la gasolina al detallista, independientemente de la cantidad de abastos disponibles.

“Teniendo gasolina en Puerto Rico ¿porqué de momento, si hay una fluctuación en los mercados internacionales (aumenta el precio), si ya pagó los 0.16 centavos por galón? Cuando empezamos a mirarlo, el Estado no tiene ninguna medida del Código de Rentas Internas que pueda proteger al consumidor” cuestionó el senador.

Por su parte, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) monitorea a los mayoristas en cuanto a sus márgenes de ganancia, precios al detal, al imponer multas por incumplimiento de hasta $10,000 y les exige informes trimestrales, semestrales y anuales. No obstante, son los mayoristas quienes establecen el precio por galón del combustible. Este precio se establece una vez la gasolina entra en la cadena de distribución.

La Comisión del Gobierno citó nuevamente a Hacienda para que, después de 10 días, presenten un argumento de porqué se comenzó a cobrar solamente 0.16 centavos por galón, sin importar la cantidad de galones importados.

“En un momento dado, no era esa la forma que se trabajaba. Se empieza a cobrar 0.16 centavos por galón, no importa el precio que tenga. (Esto) trae por consiguiente que, a la hora de la verdad, lo que llega a Puerto Rico no hay manera (de que) Hacienda tenga otra injerencia de recaudos adicionales”, dijo Ruiz Nieves.

“No existe una regulación intermediaria para establecer cuánto sería su ganancia para proteger al consumidor puertorriqueño y, lo único que tiene DACO, es la herramienta de que, en caso de una emergencia, establece una congelación de margen de ganancia, pero ese margen de ganancia no es para el mayorista, es para el detallista en la cadena. En estos momentos, no ha nada que proteja al consumidor frente al detallista y al detallista frente al mayorista”, agregó.

Investigan a los mayoristas

La División de estudios económicos de DACO reveló ante la Comisión de Gobierno del Senado en octubre que los precios del mercado de referencia -o el vendedor del mayorista- vio una disminución de 5% en su precio, que sumaba a 0.1165 centavos ($2.3130 a $2.21965) entre el 3 de agosto al 4 de septiembre. No obstante, los precios de los mayoristas en Puerto Rico reflejaron un aumento de entre uno a dos centavos y una disminución de un centavo por galón vendido.

Rivera Rodríguez dijo que es la primera vez en el 2021 que los precios al consumidor no están acordes con los cambios del mercado.

De acuerdo a este patrón, el precio de la gasolina podría estar a $2.4187 en diciembre. Para hacer una comparativa, en abril pasado el precio fluctuaba en $0.0702 por galón.

Sin embargo, el DACO se propuso investigar si el fenómeno “pluma y cohete”, que se refiere a la volatilidad de la fluctuación del precio de la gasolina debido a los cambios de precios en los mercados internacionales, se da en Puerto Rico.

En Puerto Rico, las cinco empresas importadoras de gasolina son: Puma Energy, Total Energy, Sol Petroleum de Puerto Rico/Shell Trading Co., Peerless Oil y Best Petroleum. Asimismo, existen otras cuatro empresas no importadoras: BVI Cabo Rojo Gas, American Petroleum, Toral y Bitas Fuel.

Ya DACO comenzó el proceso para multar a American Petroleum, Cabo Rojo Gas & Oil, Toral Petroleum y Bita’s Fuel como parte de un proceso de investigación que inició para analizar el precio y la calidad del combustible que se vende en la Isla.

“Recomendamos que el Departamento de Asuntos del Consumidor y el Departamento de Justicia se expresen sobre esta medida y sobre su facultad para reglamentar los márgenes de ganancia de la gasolina ante los aumentos en el costo de la gasolina que hemos observado recientemente”, detalló Hacienda.