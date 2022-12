En momentos en que los aeropuertos se encuentran ocupados ante las miles de personas que aprovechan la semana de Navidad para reencontrarse con sus seres queridos, o disfrutar de unas vacaciones, el impacto de la tormenta invernal Elliot en algunas regiones de los Estados Unidos continúa provocando estragos en los viajes, incluyendo el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan.

Datos provistos en el informe de operaciones irregulares diarias del miércoles, 28 de diciembre, reflejan que se han registrado unas 23 cancelaciones de vuelos con destino y salida del aeropuerto. Mientras tanto, unos 10 vuelos experimentan retrasos con destino y salida de la Isla.

En el caso de los viajes que van a salir de Puerto Rico, unos 12 han sido rescindidos y cinco enfrentan lapsos. Según Damarisse Martínez, asesora de comunicaciones de Aerostar, la empresa administradora del aeropuerto, unos 2,624 boletos se han visto impactados por estas determinaciones, cifra que es “considerablemente menor a la de días anteriores”.

“Le recomendamos a los viajeros que verifiquen con sus líneas aéreas si sus vuelos se han visto afectados antes de salir de sus hogares. Aunque el destino de su vuelo no sea necesariamente a un lugar afectado por la tormenta invernal, eso no significa que el avión que los llevará no haya sufrido problemas con esta tormenta”, indicó.

En cuanto a vuelos con destino a la Isla, unos 11 viajes han sido cancelados, mientras que otros cinco sufren retrasos. Según el informe de operaciones irregulares, unos 2,799 boletos se ven afectados por estas anomalías.

Cuando este medio preguntó sobre cómo continuaban las operaciones del aeropuerto ante la situación que ha generado la tormenta invernal, esta indicó que, pese a los vuelos afectados, los trabajos “han empezado a regularse” a lo que se espera de una temporada de alta demanda.

Dichas irregularidades se producen en momentos en que Estados Unidos continúa experimentando un sistema frontal que mantiene a 11 estados occidentales bajo alertas de clima invernal, con alrededor de medio millón de personas a lo largo de las elevaciones más altas de las Montañas Rocosas bajo alertas de vientos fuertes, ya que las ráfagas podrían alcanzar la fuerza de un huracán de categoría 1, destacó el portal de CNN en Español.

Conoce los vuelos afectados con destino a Puerto Rico:

Southwest: WN 2052, desde Baltimore, Maryland (BWI) - Cancelado

Southwest: WN 1171, desde Orlando, Florida (MCO) – Cancelado

Spirit: NK 1035, desde Newark, Nueva Jersey (EWR) – Cancelado

Jetblue: B6 1753, desde Fort Lauderdale, Florida (FLL) – Cancelado

Spirit: NK 1738, desde Fort Lauderdale, Florida (FLL) – Atrasado

Southwest: WN 1019, desde Orlando, Florida (MCO) – Cancelado

JetBlue: B6 1603, desde Queens, Nueva York (JFK) - Atrasado

Southwest: WN 1272, desde Baltimore, Maryland (BWI) - Canceled

JetBlue: B6 2903, desde Queens, Nueva York (JFK) - Atrasado

Southwest: WN 1528, desde Fort Lauderdale, Florida (FLL) - Cancelado

Spirit: NK 2324, desde Boston, Massachusetts (BOS) - Cancelado

Southwest: WN 3095, desde Tampa, Florida (TPA) - Cancelado

JetBlue: B6 1433, desde Baltimore, Maryland (MCO) - Atrasado

JetBlue: B6 1133, desde Baltimore, Maryland (MCO) - Atrasado

Southwest: WN 2552, desde Baltimore, Maryland (MCO) - Cancelado

Southwest: WN 1358, desde Tampa, Florida (TPA) - Cancelado

Conozca los vuelos afectados desde Puerto Rico:

Frontier: F9 109, hacia Filadelfia, Pensilvania (PHL) - Cancelado

Southwest: WN 4842, hacia Orlando, Florida (MCO) - Cancelado

JetBlue: B6 404, hacia Queens, Nueva York (JFK) - Atrasado

Spirit: NK 2325, hacia Boston, Massachusetts (BOS) - Cancelado

JetBlue: B6 1554, hacia Fort Lauderdale, Florida (FLL) - Cancelado

Southwest: WN 2215, hacia Orlando, Florida (MCO) - Cancelado

Spirit: NK 3147, hacia Miami, Florida (MIA) - Atrasado

Southwest: WN 248, hacia Fort Lauderdale, Florida (FLL) - Cancelado

JetBlue: B6 1334, hacia Orlando, Florida (MCO) - Atrasado

Southwest: WN 2201, hacia Orlando, Florida (MCO) - Cancelado

Southwest: WN 1153, hacia Tampa Florida (TPA) - Cancelado

JetBlue: B6 2030, hacia Queens, Nueva York (JFK) - Atrasado

Southwest: WN 349, hacia Orlando, Florida (MCO) - Cancelado

Southwest: WN 336, hacia Baltimore, Maryland (BWI) - Cancelado

Southwest: WN 2545, hacia Orlando, Florida (MCO) - Cancelado

JetBlue: B6 1134, hacia Orlando, Florida (MCO) - Atrasado