Aunque ya han pasado unos nueve días desde que David Medero Canchanti, de 13 años, fue arrastrado por el fuerte oleaje en la playa Jobos de Isabela, personal de Manejo de Emergencias del mencionado municipio y voluntarios continúan con la búsqueda del adolescente.

“Hicimos una búsqueda extendida durante el pasado jueves, incluimos en esa búsqueda extendida el municipio de Quebradillas hasta el pueblo de Camuy y corrimos la costa del pueblo de Aguadilla hasta la costa de Aguada. Eso lo hicimos con personal de Manejo de Emergencias de Isabela y personas voluntarias, civiles, que nos estuvieron dando la mano. Hicimos dos rutas, una ruta marítima y una ruta terrestre”, explicó a Primera Hora Fernando Padín Valle, director de la oficina de Manejo de Emergencias de Isabela.

PUBLICIDAD

“La búsqueda como tal no ha sido suspendida, lo único que ahora nos limitamos a la jurisdicción simplemente de Isabela. Ese día (el 9 de noviembre) hicimos un esfuerzo mayor para poder cubrir costas de otros municipios aledaños, teniendo la esperanza de que tal vez hubiera sido otro punto el que el cuerpo del nene se pusiera expuesto en el mar, pero no tuvimos éxito ninguno”, indicó Padín Valle.

Con la esperanza de poder tener un resultado positivo, continuamos con la búsqueda pasiva” - Fernando Padín, director de la oficina de Manejo de Emergencias de Isabela

“Pero nosotros no hemos detenido la búsqueda, lo único que ahora ha sido una búsqueda pasiva. Estamos dándole patrullaje a las costas de Isabela, incluyendo caminatas en áreas de las orillas por personal de Manejo de Emergencias como tal. Eso lo hacemos todos los días en horas de la mañana que es cuando la luz del día nos lo permite y tenemos un grupo en unos puntos fijos en la playa en horas de la noche, con los focos de nosotros alumbrando las orillas, pero no hemos tenido, hasta el día de hoy a esta hora, no hemos tenido una llamada de algún ciudadano que haya tenido algún encuentro o avistamiento de un cuerpo en el agua”, sostuvo.

El funcionario público indicó que el padre del joven, Christian Medero, se mantiene diariamente en contacto con la oficina de Manejo de Emergencias. “El papá me escribo todos los días a través de WhatsApp a mi teléfono personal”, dijo.

El menor fue descrito de tez blanca, cabello marrón, ojos marrones, de cinco pies con seis pulgadas de estatura y unas 150 libras de peso. Vestía un pantalón corto turquesa y una camisa larga azul al momento del incidente.

Padín Valle exhortó a la ciudadanía a comunicarse a la oficina de Manejo de Emergencias de Isabela, que opera las 24 horas, al 787-872-0020 o al 787-608-3033.

“Con la esperanza de poder tener un resultado positivo, continuamos con la búsqueda pasiva”, puntualizó.