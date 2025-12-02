El movimiento turístico en el puerto de San Juan alcanzó hoy uno de sus picos más altos de la temporada con la llegada del MSC Grandiosa en su primera visita a Puerto Rico, acompañado de otras cuatro embarcaciones para un total estimado de 19 mil pasajeros en un solo día.

La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Willianette Robles Cancel, destacó que la llegada del MSC Grandiosa representa un impulso importante para la industria. “Para nosotros es un gran orgullo dar la bienvenida al MSC Grandiosa, una embarcación que reafirma la confianza de la línea de cruceros en Puerto Rico. Cabe destacar que MSC Corporation ha tenido una firme trayectoria en la Isla, con un impacto económico estimado en $20.5 millones, con sus dos líneas: MSC Cruises y Explora Jorney”, aseguró.

El MSC Grandiosa, con capacidad máxima para 6,334 pasajeros y 1,704 tripulantes, comparte los muelles hoy con el MSC World America, otra de las grandes naves de la línea MSC, así como con el Carnival Magic, Resilient Lady y Seabourn Ovation, consolidando uno de los días de mayor actividad marítima en lo que va de temporada festiva.

El vicepresidente de Planificación de Itinerarios, Operación de Puertos y Servicios Comerciales, el capitán Hernan Ziti, resaltó la importancia del destino para la línea naviera, “tener tanto al MSC Grandiosa como al MSC World America en el puerto de San Juan simultáneamente es un orgullo para nuestra compañía y evidencia la sólida relación que tenemos con Puerto Rico. San Juan es un destino muy importante para nosotros, y estamos muy agradecidos del continuo apoyo y colaboración por parte de la Compañía de Turismo y todos los socios de la industria en la Isla. MSC espera continuar aumentando su contribución a la economía local en los próximos años”.

El MSC Grandiosa realiza un viaje desde Barcelona, España, hacia a Puerto Cañaveral, Florida, y estrenará esta temporada sus itinerarios de invierno por el Caribe Oriental y Occidental, con paradas en destinos como San Juan, Puerto Rico; Nassau, Bahamas; Puerto Plata, República Dominicana; Cozumel, México; y George Town en Gran Caimán.