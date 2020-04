El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos habilitó hoy, martes, la solicitud en internet para que los trabajadores por cuenta propia reclamen la ayuda por desempleo debido a la emergencia del coronavirus.

La agencia dispuso la plataforma para reclamar la Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés) poco después de las 7:00 de la mañana.

Primera Hora supo de ciudadanos que entraron a la página web del departamento (trabajo.pr.gov) a las 12:00 de la medianoche, pero la solicitud aún no estaba disponible. “Mi esposo entró a las 12:00 a.m., yo como a las 2:00 a.m. y a las 6:30 a.m. y no había nada”, contó a este medio una trabajadora por cuenta propia que prefirió permanecer bajo anonimato.

De igual forma, decenas de reclamantes denunciaron en las redes sociales que confrontaron problemas para someter la solicitud.

El pasado viernes, la secretaria del Trabajo y Recursos Humanos, Briseida Torres Reyes, anunció que la agencia comenzaría a recibir estas solicitudes a partir de hoy.

“El beneficio semanal de PUA es de un máximo de $190 y un mínimo de $66, y los beneficiarios podrán recibir también la ayuda suplementaria de $600 semanales por cuatro meses, contenida en el CARES Act. La misma será retroactiva al 4 de abril”, indicó la funcionaria.

Torres Reyes señaló que la cantidad de beneficio semanal será determinada por los ingresos previos reportados, por lo que instó a los reclamantes a tener disponible cualquier evidencia de ingresos o labor rendida durante los pasados meses.

Para solicitar el beneficio en línea, los interesados deben acceder al portal pua.trabajo.pr.gov/pua/application y llenar la información requerida.

Desde la página trabajo.pr.gov, las personas deben presionar donde lee “Solicitud de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA)".

Luego, deben presionar donde lee “Presente su solicitud inicial de PUA aquí”.

Los reclamantes también pueden llamar al (787) 665-0001 para solicitar la ayuda.

Las personas que se sientan ansiosas por el coronavirus COVID-19, pueden llamar a la Línea PAS de Assmca al 1-800-981-0023. Las que presenten síntomas pueden contactar al Departamento de Salud al (787) 999-6202.