El creador de contenido digital y conocido cazador de culebras y otros animales que se han convertido en plagas, José Luis Morales Berríos, conocido como “Gongo Fishing”, recibió una grata sorpresa que compartió en sus redes sociales.

Y es que tras dar a conocer que recientemente sufrió un accidente de tránsito, un concesionario de autos le proveyó una guagua. “Bueno mi gente, como pudieron ver, las pasadas semanas estuve capturando culebras en el Jeep de mi mamá porque, pues, lamentablemente tuve un accidente y pues mi carro ahora mismo está en el taller. Estamos a pie pero nada, vienen sorpresas”, manifestó el joven en un video en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Inmediatamente después en las imágenes, puede verse a ‘Gongo’, frente a las instalaciones de un concesionario Flagship Honda, junto a una guagua ‘Pick up’. “Bueno mi gente, aquí está la sorpresa. Gracias a la familia de Flagship me dieron esta guagua, pues pa’, ¿pa que va a ser? Pa’ seguir cogiendo culebras, seguir ayudando al pueblo de Puerto Rico”, manifestó el joven, quien agradeció al pueblo de Puerto Rico por su respaldo.

Morales Berrios se ha dado a conocer en las redes sociales por ofrecer sus servicios de manera voluntaria en la remoción principalmente de culebras, que han proliferado en la Isla debido al tráfico de estos reptiles que tras años de tráfico indiscriminado, se han establecido en la Isla, sembrando el terror y en ocasiones matando animales de corral como gallinas o conejos e incluso hasta mascotas.

Las hazañas de “Gongo”, entre las que figuran la captura de un cerdo silvestre que atacó a un ciudadano en el municipio de Cidra y sembraba el terror entre los vecinos de la comunidad, le han ganado el reconocimiento no solo del público, si no de entes gubernamentales como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, que hace unos meses atrás anunció una iniciativa de colaboración con ‘Gongo’.

El comisionado del Cuerpo de Vigilantes, Nelson Cruz, ha reconocido que las llamadas de ciudadanos solicitando la remoción de animales exóticos como culebras, caimanes y otros de sus casas y comunidades, se ha convertido en una situación de todos los días. La incidencia cada vez mayor de estos casos, llevó a que hace poco más de un año, Berríos Morales tomara la iniciativa de hacer algo al respecto, al igual que otros ciudadanos que de forma voluntaria, se han dado a la tarea de intervenir, capturar y eliminar culebras, caimanes y otras especies invasivas que se han establecido en la Isla.