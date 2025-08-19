Lo que comenzó como una simple revisión de aceite terminó en un gran susto: una pitón reticulada estaba escondida en el motor del auto. El insólito hallazgo ocurrió en el municipio de Bayamón, donde una joven, al percatarse del reptil, pidió ayuda a José Luis Morales Berríos, mejor conocido en las redes como Gongo Fishing.

Gongo, quien se ha hecho famoso por capturar serpientes exóticas alrededor de toda la isla, acudió rápidamente al lugar y logró extraer a la pitón, documentando todo el proceso a través de sus redes sociales.

El reptil midió 12 pies y cinco pulgadas.