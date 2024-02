Se dice con frecuencia que, al momento de buscar trabajo, la primera impresión que deje la persona que solicita el empleo es fundamental, quizás incluso decisiva. Y una parte importante de esa primera impresión a menudo tiene que ver con la vestimenta que lleve puesta.

Sin embargo, no todas las personas tienen los recursos para comprar, por ejemplo, un traje. Y, consciente de eso, y como parte de los esfuerzos para que más personas se inserten en la fuerza laboral, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) recién abrió un espacio que servirá como una tienda especializada, aunque libre de costo, para que aquellas personas que así lo necesiten puedan llevarse consigo al menos un atuendo completo, que les ayude a lucir de la mejor manera posible en una entrevista de trabajo.

Esta tienda, que fue armada en antiguos espacios de oficina en el primer piso del edificio principal del DTRH, en la Avenida Muñoz Rivera, en Hato Rey, ya está en funciones, lista para recibir a la gente, y con abundante inventario, según dejo saber con entusiasmo el secretario de la agencia, Gabriel Maldonado González.

“Esta iniciativa de Vestido al Éxito nace como parte de la campaña Puerto Rico está Fajao que nosotros lanzamos el año pasado, en el mes de septiembre. Puerto Rico está Fajao, en términos generales va dirigido a dos cosas: a reconocer el valor del trabajo y a los que se levantan todos los días a fajarse y a trabajar por su familia y por sí mismos; y por otro lado, es un llamado a todo aquel que no forma parte de la fuerza trabajadora, por la razón que sea, le hacemos un llamado a que se una”, explicó el secretario mientras, junto a un grupo de empleados de la agencia, mostraban a Primera Hora la diversidad de prendas de vestir disponibles en la tienda.

Gabriel Maldonado, secretario del Departamento del Trabajo. ( Suministrada )

Maldonado González explicó que la iniciativa es “una manera adicional para apoyar a nuestra fuerza trabajadora, o potencial fuerza trabajadora en el caso de los que están fuera ahora mismo, para que se inserten al mundo del trabajo”.

En particular se refirió al momento, “por ejemplo, de una primera entrevista, o tal vez para el primer día de trabajo”, y sostuvo que con el atuendo esperan que “puedan lucir lo mejor que puedan, para esa primera impresión, que es tan vital desde el punto de vista de recursos humanos al momento de entrar en un proceso de entrevista en cualquier organización”.

El secretario abundó que, aunque el DTRH celebra que en estos momentos hay cifras laborales históricamente positivas, como la tasa de desempleo más baja y altos niveles de empleo, “no puedo hablar de la cosa buena sin hablar de la cosa que todavía representa un área de oportunidad increíble, y es que todavía tenemos muchas personas que no forma parte de la fuerza laboral, y queremos que se inserten”.

“Así que, en ese contexto, sabemos que sí, hay personas que tienen necesidad y que no todo el mundo tiene los mismos recursos, y esto es una manera de poder ayudar a esas personas, de darles un empujón a esa primera entrevista de trabajo, para que luzcan lo más profesional que puedan lucir, que causen una buena impresión y que logren obtener ese empleo al final del día”, agregó.

Iniciativa Vestido al Exito, del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Suministradas ( Suministrada )

Más sobre la iniciativa

Vestido al Éxito, explicó el titular, ha sido posible gracias mayormente a donaciones, y contando con la colaboración con la entidad Recicla Viste Ayuda PR.

Maldonado González sostuvo que algunas prendas son nuevas, y otras “se han usado antes, pero todas pasaron por un proceso de lavado y planchado de lavandería”.

Comentó que actualmente cuentan con bastante inventario y, una vez se vaya acabando, harían las gestiones para conseguir más. En ese sentido aclaró que, si bien el Departamento está abierto a recibir donaciones de personas que puedan estar interesadas en colaborar con la iniciativa, al momento no están haciendo un llamado a esos fines, porque precisamente cuentan con bastante inventario.

En cuanto a las personas interesadas en aprovechar esta oportunidad, sostuvo que el proceso para poder llevarse algunas prendas de vestir, “es bien sencillo”.

“Es cuestión de venir acá, a nuestras oficinas en el edificio central de nuestro Departamento, se registra, y como parte del registro lo vamos a estar orientando y exhortando también a registrarse en la plataforma Perfil, que tiene que ver con reclutamiento y funciona con inteligencia artificial”, explicó.

Los horarios de la tienda son: martes, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.; y jueves, de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

La persona interesada, una vez elige las prendas, pasa a un probador, “Y selecciona el atuendo y se va. Y eso es suyo. Esto es una boutique gratis”.

“Todo lo que está aquí es gratis para el que venga con esa necesidad, y que necesite esta vestimenta. Aquí hay, virtualmente, de todo para mujeres y hombres: camisas, pantalones, chaquetas, corbatas, trajes, zapatos, de todo”, insistió.

El secretario sostuvo que, aunque han hecho el proceso lo más sencillo posible, espera que nadie intente actuar de manera inescrupulosa. “Hay un elemento de código de honor, y uno tiene que confiar en la persona, que hace las representaciones correctas y realmente tiene la necesidad”.

De momento, indicó, ya están “colaborando directamente con organizaciones que sabemos que atienden población que tiene necesidad, para que entonces nos refieran participantes y se puedan beneficiar. Pero en términos generales, el llamado es al pueblo, al que tenga necesidad, que venga y se beneficie”.

Agregó que, si bien no es algo escrito en piedra, y se verá caso a caso, “pero sí habíamos contemplado que pueda ser un atuendo completo, o dos atuendos completos. Más de eso no, porque no queremos que se desvirtúe lo que queremos hacer con la iniciativa”.

Indicó que cuentan con variedad de tallas y tamaños para que la persona salga con al menos un atuendo completo, o según sea el caso, la prenda específica que necesita, si solo requiere, por poner un ejemplo, una chaqueta o una corbata.

La única limitación para participar de esta iniciativa, indicó, sería que, en los casos de menores entre los 14 y 17 años, tienen que contar con un permiso de sus progenitores o tutores para trabajar.

“Es cuestión que sepan que tenemos todo esto disponible y estamos en toda la disposición para ayudarlos”, reiteró. “Esta es una de muchas herramientas que tenemos en el Departamento del Trabajo y el gobierno de Puerto Rico en general, para ayudar a nuestra gente trabajadora, o potencial fuerza trabajadora. Así que, aprovechen”.