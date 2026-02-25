Aquellos conductores con sellos antiguos de AutoExpreso recibieron un correo electrónico recordándoles que ya es hora de registrarse con la nueva estampa de peaje y marbete.

En 2023, se introdujo el nuevo marbete electrónico, que es el mismo que el sello de peaje de AutoExpreso. Con esa pegatina, el conductor puede completar la renovación del registro de su vehículo sin tener que remover y colocar nuevos sellos.

Todo vehículo que tenía una estampa de peaje de AutoExpreso elegible se pudo registrar, pues ese mismo sello se convirtió en el marbete digital.

Previo a estos cambios, se emitían sellos de peaje, que ahora están obsoletos. Varios conductores aún los tienen pegados a los cristales de sus automóviles, por lo que AutoExpreso les envió un correo electrónico para instarlos a cambiarlo antes del 30 de marzo.

Primera Hora solicitó información a Metropistas sobre las posibles repercusiones que enfrentarían las personas que no remuevan los antiguos sellos antes del 30 de marzo, pero se aguarda por una respuesta.

¿Cómo lo hago?

Para los conductores con el sello antiguo sin registrar, deberían ingresar a su cuenta de AutoExpreso, ya sea a través de la aplicación o por el sitio web autoexpreso.com.

Aviso de AutoExpreso para remover antiguo sello. ( Captura )

Ahí deberán seleccionar la opción “sello existente” y colocar el número de sello. Se le pedirá al usuario validarlo y, luego, ingresar la información de su vehículo.

Ya registrada nueva pegatina, deberán buscar en el área de documentos el de “cierre de cuenta y transferencia”, que está disponible en la página web autoexpreso.com para eliminar por completo la información del sello antiguo. Tras completarlo en su totalidad, deberían enviarlo a autoexpreso@autoexpreso.com.

Aquellos conductores con el sello antiguo aún registrado, deben ingresar a su cuenta de AutoExpreso y continuar a la sección de “sellos y vehículos”. Ahí encontrarán el ícono de un zafacón verde para remover la estampa y los vehículos anteriores.

Tras esto, deben registrar el nuevo sello. En el área de sellos y vehículos en autoexpreso.com, presionarán la opción de sello existente para colocar el número de la pegatina, validarla e ingresar la información de su vehículo.

De tener dudas, pueden comunicarse con pontealdia@autoexpreso.com o llamando al 1-888-688-1010.