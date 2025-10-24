El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (SNM) pronosticó que el patrón de lluvias continuará durante los próximos días debido a la acumulación de humedad tropical asociada a la tormenta Melissa, que se encuentra estacionada sobre el Caribe central.

“La influencia indirecta de Melissa está manteniendo un flujo de aire cálido y húmedo sobre la región, lo que favorece el desarrollo de aguaceros y tronadas, principalmente en el sur y sureste de Puerto Rico”, indicó el SNM.

La agencia reveló que modelos de precipitación anticipan que este jueves volverá a ser un día lluvioso, con acumulaciones que podrían alcanzar de 1 a 3 pulgadas, y cantidades mayores en sectores del sur y centro de la isla.

PUBLICIDAD

“Las lluvias de los últimos días han saturado los suelos, por lo que cualquier aguacero fuerte podría provocar inundaciones urbanas, crecidas rápidas de ríos e incluso pequeños deslizamientos en áreas de terreno empinado”, advirtió el SNM.

El viernes y sábado se espera que las lluvias continúen sobre las mismas zonas, aunque con intensidades algo menores, manteniéndose el riesgo de inundaciones elevado para la mitad este y sur de Puerto Rico.

De acuerdo con el pronóstico, el domingo podría registrarse una mejoría, con un patrón de tiempo más típico de la temporada, caracterizado por tronadas vespertinas sobre el interior y oeste de la isla.

“Aunque esperamos una leve mejoría el fin de semana, no debemos bajar la guardia. La humedad relacionada con Melissa podría seguir afectando el área local hasta inicios de la próxima semana”, concluyó el SNM.