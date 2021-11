Poco más de un centenar de personas decidió esta mañana continuar la tradición de madrugar frente al Walmart de Toa Baja en busca de los especiales de la venta del madrugador y, contrario a los desórdenes y estampidas que solían verse años atrás, esta vez no hubo ningún tropel para entrar y la espera previa a la apertura del comercio se dio en ordenada fila, con sus mascarillas y observando distanciamiento.

Tampoco hubo revuelo en la tienda, mientras los clientes madrugadores buscaban los artículos en oferta, y muchos salían del lugar satisfechos con su compra.

Entre los artículos más buscados estaban los televisores, bocinas, equipos electrodomésticos de cocina, aspiradoras, máquinas de lavado a presión, cubridores de cama, juguetes y adornos navideños.

PUBLICIDAD

No obstante, alguna que otra persona reclamó al personal de la tienda sobre algún precio que aparecía en oferta y al menos una clienta se fue de allí molesta porque no encontró una consola de videojuegos que buscaba.

El ese sentido, el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Edan Rivera Rodríguez, hizo un llamado a las personas a que, si no encuentran una oferta, hablen con un empleado de la tienda, o el gerente, para que le expliquen la situación y busque resolverla. De igual forma, pueden acercarse a cualquiera de los funcionarios de DACO que están trabajando en negocios por toda la Isla o comunicarse con la agencia.

"Black Friday": El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, Edan Rivera Rodríguez, habla desde el Walmart de Toa Baja. La tienda abrió a las 6:00 de la mañana. https://bit.ly/3rcisd1 Posted by Primera Hora on Friday, November 26, 2021

“Nuestra exhortación es que no se vayan, que se comuniquen con nosotros. Nosotros estamos aquí para asegurar que se honren las ofertas y que se le busque una alternativa al consumidor para que salga satisfecho”, afirmó Rivera.

“Nuestra exhortación es que no se vayan, que nos llamen a nuestros teléfonos. Estamos en un montón de tiendas ahora mismo en toda la Isla. Si ve un empleado nuestro, está preparado para intervenir con el comercio. Nosotros tenemos los teléfonos de los representantes de los comercios para buscarle una solución inmediata. Nuestra exhortación es esa; no se vaya de la tienda sin primero comunicarse con la gerencia, y segundo con el Departamento de Asuntos al Consumidor, a los teléfonos que tenemos disponible, 787-722-7555, y también a través de nuestra página de Facebook DACO a tu favor, nuestra página de Twitter, y también a través de nuestra página de internet, daco.pr.gov. No se vaya del comercio sin antes procurar hablar con un empleado de la tienda o con un empleado del Departamento (DACO)”, insistió Rivera.

El secretario dijo que tenían sobre 60 personas “en la calle hoy” y se dijo “confiado de que nuestra intervención va a ser efectiva para garantizar y proteger los derechos de los consumidores”.