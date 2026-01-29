Se estima que en Puerto Rico, unas 17, 000 personas viven con VIH.

Estos pacientes enfrentan un riesgo hasta tres veces mayor de contraer influenza y entre siete y ocho veces más probabilidades de sufrir complicaciones, como bronquitis o neumonía.

Ante la reciente declaración de epidemia de influenza en la Isla, el doctor Ronald Collazo, presidente de la Asociación de Médicos Tratantes de VIH, hizo un llamado urgente a estos pacientes para vacunarse cuanto antes.

“(La influenza) le da más a los pacientes que viven con VIH y no solo eso. Se ve también una asociación entre complicaciones asociadas a la influenza, quiérase decir pulmonía o bronquitis. Nuestros pacientes pueden tener hasta ocho veces más incidencia a desarrollar ese tipo de complicaciones asociadas a la influenza. Así que el tener VIH y adquirir influenza, les pone un riesgo mayor a nuestros pacientes a desarrollar complicaciones”, explicó el galeno, quien recordó que, además, que es recomendable seguir otras recomendaciones de prevención, tales como evitar las aglomeraciones de personas, lavarse las manos frecuentemente y el uso de mascarillas.

En cuanto a la inmunización, Collazo explicó que todos los años las vacunas varían, por lo que es importante que todos los pacientes con VIH se inoculen.

“La vacunación es primordial y bien importante en todos nuestros pacientes que tengan sus vacunas todos los años, sin fallar. Estas vacunas varían todos los años”, sostuvo el galeno al explicar que, usualmente, los laboratorios recopilan las variantes de la influenza más comunes para elaborar las vacunas de la próxima temporada.

Así que sin, importar la edad, el médico recomendó acudir a vacunarse, con dos salvaguardas presentes. La primera, que los pacientes VIH no deben inocularse con vacunas activas o vivas.

“La gran mayoría de las vacunas son inactivas, pero hay unas vacunas que son activas y vivas. Esa vacuna es la que no se puede usar en nuestros pacientes de VIH”, añadió.

Mencionó que usualmente, esa vacuna viva que los pacientes de influenza no deben utilizar es la Flumist, que se administra de manera intranasal.

La otra advertencia es que una vez el paciente presente los síntomas severos de gripe o influenza, tampoco se deben administrar las vacunas.

El doctor Ronald Collazo, presidente de la Asociación de Medicos Tratantes de VIH, exhortó a estos pacientes a acudir a sus clínicas inmediatamente de presentar algún síntoma, ya que es importante comenzar tratamiento antes de las 72 horas del contagio con influenza. ( Suministrada )

“La recomendación es que, si los síntomas de catarro son leves, como gotereo nasal y, obviamente, no hay una prueba positiva de influenza, te puedes poner la vacuna. Cuando son síntomas de moderado a severo de cualquier enfermedad, especialmente respiratoria, ahí se recomienda aplazar la vacuna”, explicó.

El médico sostuvo que, aún cuando un paciente tiene un diagnóstico positivo de VIH, si su sistema inmune no está disminuido, tiene muy buenas probabilidades de superar la influenza. Sin embargo, esas probabilidades dependen de otras condiciones de salud con las que viva el paciente, como pueden ser enfermedades respiratorias como asma o enfisema, u otros padecimientos como diabetes u obesidad. También cuando disminuye el conteo de linfocitos por debajo de 200, “que es lo que se conoce como la etapa de Sida”.

“Esos pacientes están en mayor riesgo”, aseveró.

Collazo recalcó, además, la importancia de atenderse a tiempo y exhortó a los pacientes con VIH a visitar a su médico primario de manera inmediata, de presentar algún síntoma que pueda levantar sospecha de influenza.

“(Deben) visitar su médico primario, su clínica primaria para que se pueda hacer los laboratorios lo antes posible porque para recibir terapia para el “flu”, uno tiene que tener una cierta cantidad de tiempo. Ya después de las 72 horas no se recomienda utilizar medicamentos retrovirales para combatir la influenza, así que tan pronto tenga algún síntoma, visitar para que se haga las pruebas correspondientes y de estar positivo, pues entonces, empezar terapia”, recomendó.

El secretario de Salud decretó el martes la epidemia, tras publicarse el informe de la semana epidemiológica del 11 al 17 de enero, que reportaba 3,131 casos positivos, 36 brotes en escuelas y dos muertes adicionales que elevaron los decesos a 128 y 149 hospitalizaciones.

De los datos ofrecidos por el Departamento de Salud, no se desprende cuantos son VIH positivo. Collazo no pudo precisar esa cifra.

El Departamento de Salud cuenta con una línea para aquellos pacientes que necesiten mayor información sobre la influenza y donde vacunarse. Los interesados pueden comunicarse a la División de Vacunación del Departamento de Salud, al 787-765-2929, extensiones 3315 o 3367.