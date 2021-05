El vicepresidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Freddyson Martínez, aseguró hoy que “hay condiciones” para un paro nacional debido al contrato de LUMA Energy que arranca mañana, martes.

Martínez dijo en entrevista radial que hoy el sindicato se reunirá para determinar los pasos que seguirán en cuanto a su lucha contra el consorcio que administrará la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Eso es algo que lo estamos trabajando desde ahora porque ciertamente hay las condiciones”, señaló al ser abordado sobre un posible paro nacional.

Martínez afirmó que cuentan con el apoyo de otras uniones.

Durante la tarde de ayer, líderes religiosos encabezaron un acto ecuménico en San Juan en reclamo a una solución al contrato de LUMA.

“Hoy cuando nos enfrentamos una vez más con la división y el conflicto causado por intereses económicos, sociales y políticos, unimos nuestras voces a su divina voz y rezamos, que todos y todas seamos uno. Que todos trabajemos como uno, no para derribar, sino para construir, no solo para detener la violencia sino para promover la paz, no solo para restablecer el orden, sino también para garantizar la justicia, no para favorecer a unos pocos, sino para defender la dignidad y los derechos de todas y todos”, exclamó el arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves.

Mientras, el principal oficial ejecutivo de LUMA, Wayne Stensby, indicó que ante la posibilidad de actos vandálicos a medida que se acerca el 1 de junio, adoptaron un plan de seguridad para proteger el sistema eléctrico.

Stensby instó a la ciudadanía a llamar al 9-1-1 si percatan algún acto que pueda afectar el servicio. También criticó que los futuros empleados de LUMA estén siendo objeto de amenazas por aceptar trabajar para el consorcio.

Cantidad de clientes sin servicio, según la última actualización disponible en la página web aeepr.com/es-pr/servicios/mapa-sectores-sin-servicio.

Hasta las 3:08 de la tarde de ayer, unos 12,606 clientes de la AEE no tenían energía eléctrica.