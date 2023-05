Mayagüez. Manifestantes a favor y en contra del traslado de animales del cerrado Zoológico de Puerto Rico, doctor Juan A. Rivero, observan desde la verja del parque cómo las jaulas que trasladarán a los hipopótamos Jerónimo y Cindy, así como el rinoceronte Felipe son montados en camiones plataformas para acompañar a la elefanta Mundi en su travesía hacia su nuevo hogar en los Estados Unidos.

El sonido de los pavos reales alborrotados resuena por toda la zona, como si supieran que un gran evento está por acontecer. Es que el animal más insigne del Zoológico, la elefanta Mundi, junto a los hipopótamos, el rinoceronte, un burro y un impala, saldrán esta tarde por primera vez de los predios del parque rumbo al aeropuerto Rafael Hernández, en Aguadilla. Allí pernoctarán y mañana, viernes, saldrán en un viaje hacia Jacksonville, Florida, a las 8:00 a.m. Desde allí, serán movilizados a los santuarios asignados en Georgia, Texas y Arizona.

Una vecina del lugar que se acercó a observar los trabajos del personal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), María de los Reyes Vázquez, contó cómo anoche escuchaba el roznido del burro fuertemente.

La mujer relató que desde niña corría por la finca y vio cómo llegaban los animales al Zoológico, pues su padre trabajó allí desde los inicios del mismo.

María de los Reyes Vázquez es vecina del Zoológico de Mayagüez. ( Frances Rosario )

“Esto es una poca vergüenza, porque no hay dinero para mantener esto en condiciones y mantener esos animales bien, bien tratados, bien alimentados, bien cuidados, pero, hay millones para regalar a los amigos del alma”, opinó.

Tronó contra el pueblo por estar “eñangotao” y no haber actuado para lograr que el Zoológico permaneciera abierto.

“No es el hecho de que se los lleven a Estados Unidos para que estén bien… Lo que me angustia y lo que me va a doler es ver cómo se llevan a los animales. Anoche yo sentí al burro con un quejido, pero de dolor. Yo dije: ‘lo están apresando, lo están apresando’. Con nada más pensar que yo voy a despertar mañana y yo no voy a sentir el bramido de esos animales, a mí se me parte el corazón. Yo no sé qué pensarán el resto de los vecinos, porque hay gente que, como yo, ha vivido toda la vida aquí. Pero, a mí me angustia, me angustia ese silencio que vamos a sentir. O sea, yo estaba acostumbrada a la madrugada, a las 4:00 a.m., sentir al león sacarse su yugo que arropaba a todo Mayagüez, porque se escucha a distancias, bien, bien, bien grande. Así que es triste. Es triste, doloroso”, manifestó la mujer.

La vecina contó que a la comunidad no le han explicado los planes que se tienen de desarrollo para los predios. Su primer pensar fue que le regalarían la finca a un desarrollador. No obstante, la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez, presentó en marzo pasado el proyecto del EcoJardín que se desarrollará una vez se transfieran todos los animales a los Estados Unidos.

Al igual que De los Reyes Vázquez, la aguadillana Raquel Quiñones Román esta frente a los portones del Zoológico observando con tristeza el proceso para sacar a los animales. Ella es voluntaria del grupo Fundación Salvemos al Zoológico.

“Es frustrante, decepcionante y doloroso. Para mí es una vergüenza. Una vergüenza ajena saber que el gobierno no pudo hacer lo que tenía que hacer o no quiso hacer lo que tenía que hacer. Prefirieron mejor el cierre del Zoológico, en vez de producir una reapertura que se iba a convertir en un centro de educación para el mismo Colegio (Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez). Esto es algo icónico de Mayagüez, una representación de Mayagüez. Y con el cierre de esto aquí, ¿qué vamos a ver? Porque ni alcalde siquiera hay. O sea, ya no hay Zoológico, ya hemos perdido las esperanzas de que de que el oeste tenga algo productivo”, señaló la mujer, quien cargó una bandera de Puerto Rico para asistir a la manifestación que se convocó.

Quiñones Román aceptó que desconoce si este traslado de Mundi y los demás animales será o no para su bienestar. Pero, hizo constar que estos animales ya son puertorriqueños y que era mejor que permanecieran en la Isla.

“Para Mundi se ofreció una finca en Lajas de un montón de cuerdas, donde ella podía vivir a sus anchas sin dejarla ir, después de 40 y pico de años que ha pasado aquí, hasta sus últimos días. Tú sabes qué Mundi esta enfermiza, que Mundi por el ojo derecho ya perdió la visión, que ahora mismo ha bajado un montón de peso, no sabemos por qué razón. Mira, la hubiesen dejado en Puerto Rico, porque es boricua. Eso es bien importante. Mundy es boricua. Los años que estuvo aquí, que sabrá Dios cuántas de nuestras generaciones se retrataron con ella, y jamás pensamos que esto fuera a suceder. A la verdad que es bien frustrante, bien doloroso”, manifestó.

A los predios del Zoológico también han llegado manifestantes a favor de este traslado de animales, comolo fue la tecnóloga veterinaria de Aguada, Grisel Méndez Valentín.

Destacó que el traslado de Mundi será para su bienestar, porque tendrá el cuidado especializado de veterinarios y estaría acompañada de los elefantes Bo y Terra en el Elephant Refuge North America (ERNA), localizado en Attapulgus, Georgia.

“Mundi ha estado aquí sola, es un animalito que es muy social y necesita una familia”, afirmó.

Méndez Valentín también defendió este traslado de animales, al asegurar que la economía del país no está tan estable como para mantenerlos.

“Definitivamente va a ser para bien en Puerto Rico. Ahora mismito, con la economía que tenemos, con todo lo que estamos pasando con Promesa, todo lo que que que hemos vivido, no hay dinero para para poder darle una vida justa a ellos. Por ende, que se vayan, que ellos tienen derecho a no ser exhibición ni tampoco a estar en cautiverio, que estén en un área grande”, sentenció.