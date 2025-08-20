Vecinos de varias comunidades en el municipio de Florida han pasado los últimos cinco días sin servicio de energía eléctrica, según las múltiples quejas de usuarios en las redes sociales.

La información fue confirmada a Primera Hora por el alcalde de ese municipio, José Gerena Polanco quien indicó que desde el sábado, los sectores Villa Verde, Aguacate, La Ceiba, El Perol y la urbanización Villas de Florida se hallaban sin servicio eléctrico. “Precisamente ayer, como a las seis se la tarde se reestableció el servicio en varios de esos sectores pero todavía El Perol esta sin servicio”, dijo. Sin embargo, se mostró confiado en que el servicio se reestablezca hoy.

Gerena Polanco indicó que se trata de un sector que colinda con los pueblos de Utuado y Ciales en el que residen cerca de 15 familias y que debido a la topografía montañosa del área, hay mucha vegetación a ambos lados de la carretera. José Soto Ruiz, quien es vecino del sector y uno de los afectados explicó que la vegetación en la zona es bastante densa y según su mejor recuerdo, hace más de 17 años que no se realizan labores de desganche de líneas en el área. “(Hoy) por la mañana vi un camión y dos guaguas (de LUMA) por el área pero sinceramente, trabajando no las ví”, relató el ciudadano, quien explicó que las interrupciones del servicio eléctrico en el área son frecuentes.

Aunque Gerena Polanco sostuvo que las brigadas de LUMA están trabajando para reestablecer el servicio, admitió que los últimos tres días ha estado en comunicación constante con el enlace de LUMA para ese municipio, sin que hasta el día de ayer se produjeran resultados. “Aquí hizo algo de viento el sábado y lluvia, pero nada significativo. Lo que me han dicho es que se dañó un fusible que conecta a esas zonas y en el día de ayer le reestablecieron a los otros sectores. Están haciendo desganche y trabajando en El Perol para reconectar el servicio”, añadió.

Precisamente unos meses antes de las elecciones, Primera Hora realizó un recorrido en el pueblo de Florida en el que residentes de ese municipio aseguraron que uno de los problemas principales que los aquejan son las interrupciones del servicio eléctrico. En efecto, el alcalde indicó que aunque ese sigue siendo uno de los problemas principales, “la situación ha mejorado”.

Explicó que en Florida se está realizando un proyecto de reemplazo de unos 300 postes del tendido eléctrico y que a medida que los trabajos se realizan, la situación mejora en los sectores impactados, “pero el proceso es un poco lento. A veces cambian un poste por día, si hay una brigada trabajando. Si hay dos brigadas pues, reemplazan dos postes por día y así”, dijo.