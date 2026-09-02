Se ven realengos por casi todos los municipios de la Isla y se convierten, en muchas ocasiones, en los protagonistas de accidentes de autos.

Se trata de caballos desatendidos que invaden las carreteras y se convierten en un problema de seguridad pública.

Reconociendo las situaciones de riesgo que provoca este descuido por parte de los dueños, el municipio de Vega Baja presentó este martes la iniciativa “Adopte un Caballo”, dirigida a atender la situación de los equinos abandonados y, al mismo tiempo, promover el bienestar animal y contribuir a la seguridad vial.

El municipio registró casi 500 accidentes con equinos entre junio de 2024 y junio de 2025.

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El proyecto, establecido mediante una orden ejecutiva, permitirá a ciudadanos de Vega Baja y otros municipios adoptar voluntariamente aquellos caballos que, luego de completarse el proceso para identificar a sus propietarios, no sean reclamados dentro del término establecido.

“Con esta iniciativa estamos buscando una alternativa responsable y humana para atender una situación que por años ha representado un reto para nuestro municipio. Queremos proteger a los animales, pero también proteger a nuestros ciudadanos y conductores. ‘Adopte un Caballo’ nos permite involucrar a la comunidad y convertirla en parte de la solución”, expresó en conferencia de prensa el alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz Molina.

¿Cómo funciona?

Como parte del proceso, una vez se reciba una querella relacionada con un animal abandonado o realengo, el Municipio realizará las gestiones para localizar el caballo e identificar a su propietario. El dueño tendrá 30 días naturales para reclamar y recoger el equino. Mientras, el animal se llevará a una finca para ser cuidado y evitar que provoque accidentes.

Transcurrido ese periodo sin que el propietario reclame al animal, éste podrá ser puesto en adopción mediante la iniciativa. El Municipio divulgará en sus redes sociales oficiales la información de los caballos disponibles, así como las fechas y lugares donde se llevarán a cabo los procesos de adopción.

La persona que adopte un caballo asumirá su posesión, cuidado y tenencia, conforme a los parámetros establecidos en la orden ejecutiva.

“Todos y cada uno de los dueños de caballos tendrán una moratoria de 30 días para que asuman la responsabilidad, recogiendo sus caballos, llevándolos a un potrero o, sencillamente, llevándolos a su casa y darles calidad de vida. Luego de esos 30 días, en el mes de octubre, realizaremos entonces esta iniciativa con el personal de la Policía Municipal y Manejo de Emergencias, donde todos y cada uno de estos caballos serán puestos en adopción”, afirmó el alcalde.

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Agregó que a cada persona que busque adoptar un caballo, a través de la OMME se le solicitará una identificación con foto y deberá llenar un documento “donde se compromete a darle una mejor calidad de vida a estos caballos, y de esa manera también garantizar la seguridad vial de todos los residentes de nuestra ciudad”. Personal también podrá realizar visitas sin avisar a los nuevos tenedores para verificar si el equino está en buen estado.

Seguridad pública

El alcalde destacó que la problemática de los caballos realengos no representa únicamente un asunto relacionado con el bienestar animal, sino también un riesgo para la seguridad pública.

De acuerdo con las estadísticas incluidas en la orden ejecutiva, entre junio de 2024 y junio de 2025 se registraron 483 accidentes de tránsito relacionados con caballos realengos o abandonados, de un total de 1,790 accidentes reportados durante ese periodo.

“Hemos intentado distintas alternativas en el pasado, incluyendo la contratación de entidades privadas y la movilización de nuestros equipos municipales. Sin embargo, nos hemos encontrado con dificultades como la falta de cooperación de algunos propietarios y la escasez de espacios disponibles para estos animales. Por eso estamos creando una alternativa adicional que nos permita atender el problema de manera organizada”, añadió Cruz Molina.

El Municipio de Vega Baja ha trabajado anteriormente mediante la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) y otras dependencias para atender reportes de equinos realengos. Con la nueva iniciativa, se busca ampliar las alternativas disponibles mediante la participación ciudadana y la adopción responsable.

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Además de exhortar a los dueños de caballos a recogerlos, el alcalde hizo un llamado a todo ciudadano cuya calidad de vida, salud emocional y seguridad se esté viendo afectada por esta problemática a que llame al 787-858-5080 y denuncie la situación.

“Nosotros queremos que usted disfrute con su caballo, nosotros queremos que usted tenga esa calidad de vida, pero no puede ser perjudicando al resto de nuestros ciudadanos. Así que, a partir de este momento tienen 30 días para recoger sus caballos, y efectivo en el mes de octubre comenzamos con la iniciativa de ‘Adopte un Caballo’. De esa manera, garantizamos la seguridad de cada uno de los residentes de nuestra ciudad y de aquellos que nos visitan, y mejoramos la calidad de vida para todos”, insistió Cruz Molina.

Los detalles sobre los primeros equinos que podrán ser adoptados, los requisitos y el proceso de participación serán anunciados en el mes de octubre a través de las plataformas oficiales del Municipio Autónomo de Vega Baja.