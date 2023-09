Bajo el sol por tres horas y bajo presuntas amenazas de arrestos, así transcurrió la tarde para un grupo de cerca de 40 viequenses, quienes, desde Ceiba, intentaban arribar a un ferry para regresar lo antes posible a sus casas.

Según relató la líder comunitaria Andrea Malavé a Primera Hora, la controversia comenzó cuando un equipo juvenil de baloncesto, quienes tenían boletos para zarpar de la Isla Grande a la 4:00 p.m., pidió a los empleados de HMS Ferries un cambio de boletos para así partir hacia Vieques a la 1:00 p.m., pues su juego culminó temprano.

Para esto, los residentes de Vieques sugirieron que se contaran cuántos asientos había disponibles en el ferry que partiría a la Isla Nena a la 1:00 p.m. Así, podrían acomodar a los niños, sus familias y envejecientes. Además, pidieron que se les diera prioridad sobre los turistas a llegar a sus casas.

PUBLICIDAD

Esta recomendación surge porque Malavé, así como otros residentes, afirman que las lanchas que viajan entre ambas islas nunca se llenan, haciendo que residentes tengan que esperar largas horas para regresar a sus hogares, a pesar de haber espacios disponibles en viajes mas temprano. Malavé adujo, también, que a los turistas siempre se les da prioridad.

Pero, según indicó esta sugerencia provocó un fuerte rechazo del HMS Ferry. Por lo contrario, presuntamente hicieron que el equipo de baloncesto, envejecientes y otros residentes con boletos para la 1:00 p.m. se quedaran esperando para montarse en el ferry de las 4:00 pm.

“Nosotros le exigimos, las personas que estábamos ahí de Vieques, que dejaran entrar a los envejecientes residentes (y) verificaran cuántos espacios quedaban disponibles (para incluir al equipo con padres), porque los turistas no deben entrar si hay residentes en espera para llegar a su casa. Esa fue la sugerencia que se les dio. Ellos dijeron que no, que ya ellos no cuentan (asientos). La decisión era que no. Así que, nos tuvieron un rato ahí. Solamente abrieron (la) puerta para…(alguna) gente que tenían boletos para la una…y la cerraron cuando iban a entrar los niños con sus padres”, relató Malavé a este diario.

Malavé contó que, en ese lapso de tiempo, se movilizaron 15 agentes de la Policía al área y personal de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA), quienes, supuestamente, amenazaron con arrestar a los viequenses que intentaran arribar el ferry que zarpó a la 1:00 p.m. si no tenían boletos correspondientes a esa hora.

PUBLICIDAD

Por su parte, la Policía envió una nota de prensa indicando que “un grupo de entre 40 a 50 residentes de Vieques, con boletos de las 4:00 de la tarde de hoy, de Ceiba a Vieques, bloquean la entrada de la embarcación programada a zarpar a las 1:00 de la tarde hacia Vieques, impidiendo que la misma zarpe”, alegación que Malavé vehemente rechazó.

“Eso es incorrecto. No estábamos bloqueando absolutamente nada, porque los bloqueos usualmente uno se sienta y hace otras cosas. Nada que ver. (Por el contrario,) nosotros estábamos cogiendo un sol por tres horas. Tuvimos que comprarles jugos a los niños. Gracias a Dios nadie se desmayó”, refutó.

Finalmente, a las 3:42 p.m., personal del HMS Ferry dejó que personas con boletos de la 1:00 p.m., 4:00 p.m. y las 5:00 p.m. se montaran todos en una misma lancha.

“Nos tuvieron tres horas, literalmente. Ahí, a las 3:42 p.m. se les ocurrió la brillante idea de hacer exactamente lo que pedimos, pero en vez de hacer lo que le pedimos, dejaron entrar primero a los turistas y luego los niños y sus familias”, comentó Malavé.

Los viequenses han resaltado que esta es una problemática recurrente desde que, en noviembre de 2020 durante la administración de la exgobernadora Wanda Vázquez, se pactó un contrato con la compañía HMS Ferries para la operación y mantenimiento de los activos de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), que en 2021 dejó de ser una corporación pública y fue fusionada con la Autoridad de Transporte Integrado (ATI). Con este contrato, HMS Ferries está encargado, por un término de 23 años, de la operación de las lanchas que dan servicio de transportación marítima a Vieques y Culebra, así como Cataño y San Juan.

PUBLICIDAD

“En muchos viajes se ha visto esta tendencia de que te dicen de que no hay boletos y, cuando la gente ve, hay espacios disponibles”, señaló.

“(La situación de hoy) es una reacción que se ha acumulado debido al abuso de esta agencia público privada en donde el interés para que los residentes lleguen a su destino, a su casa”, agregó.

Primera Hora solicitó una reacción de los directivos de HMS Ferries, pero al momento de esta publicación, no se habían producido.