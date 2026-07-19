LUMA Energy continuará este domingo con trabajos programados que dejarán sin servicio eléctrico a cinco municipios alrededor de la Isla.

Según precisó el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico a través de una publicación en sus redes sociales, los trabajos que iniciaron en algunos casos a las 6:00 de la mañana, incluirán la automatización de distribución; así como “trabajos para aumentar la resiliencia de los postes”.

En todos los casos las interrupciones eléctricas se extenderán por varias horas

“Las mejoras planificadas incluyen una variedad de trabajos importantes para ayudar a mejorar el sistema eléctrico del que dependemos. Mientras llevamos a cabo estos trabajos, y para garantizar la seguridad de nuestras brigadas de campo y de las comunidades, ten en cuenta que estas mejoras podrían provocar interrupciones de servicio temporales“, lee el portal del consorcio.

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Estos son los pueblos en los que trabajarán:

Bayamón

Las Piedras

Mayagüez

Utuado

Yabucoa