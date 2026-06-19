El Primer Circuito de Apelaciones en Boston rechazó este viernes la solicitud que hizo la empresa LUMA Energy para revertir una orden de la jueza federal que atiende los casos de quiebra de la Isla que devuelve la demanda que presentó el gobierno para eliminarle el contrato de transmisión y distribución de energía al Tribunal Supremo de Puerto Rico.

De inmediato, la gobernadora Jenniffer González Colón celebró la decisión y lo anunció como “otro triunfo en las cortes frente a LUMA”.

“Nuestro compromiso con el pueblo sigue firme. Estamos transformando el sistema de energía aumentando la capacidad, logramos el respaldo del gobierno federal con quien estamos trabajando, rehabilitando las plantas, hemos aumentado la generación de energía lo que ha reducido significativamente la cantidad de apagones y evitó un apagón masivo el pasado verano como algunos proyectaban. Pero las fallas en la transmisión a cargo de LUMA sumado a las ejecutorios en contra de la gente como cerrar oficinas, eliminar brigadas nocturnas (que logramos revocar) no le han servido bien al pueblo, por eso seguimos firmes, sumando victorias judiciales para sacar a LUMA y traer un nuevo operador que cumpla con un compromiso contractual, donde la gente tenga un servicio básico como electricidad confiable y asequible”, expresó la gobernadora en comunicado de prensa.

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Fue a finales del pasado año que el gobierno de González Colón demandó a LUMA para sacarlos de la operación del sistema de energía eléctrica. Específicamente, busca que se declare nula la extensión del contrato argumentando que se aprobó de forma indebida y carece de las métricas de desempeño necesarias para proteger el interés público.

De inmediato, LUMA acudió al tribunal federal para que acogieran la discusión de la demanda, aspecto que la jueza federal Laura Taylor Swain rechazó y ahora el Apelativo la secundó.

Según el parte de prensa de la gobernadora, “LUMA ha intentado retrasar la determinación final de este asunto mediante juegos procesales, primero removiendo el caso para que se atienda en la esfera federal y privando a las cortes estatales de jurisdicción para atenderlo, y, después, apelando ese fallo en su contra. Como consecuencia de esta Orden de hoy, el lunes 22 de junio de 2026, entrará en efecto la determinación de la Juez Swain de remitir los casos de anulación al Tribunal Supremo de Puerto Rico y desestimar los procedimientos de anulación ante el tribunal de PROMESA”.