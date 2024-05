Cuando abordamos un avión, nuestro primer contacto es con las azafatas que nos reciben con sonrisas y cordiales saludos. Sin embargo, lo que mucha gente no sabe es que este acto de bondad es más que un simple gesto de cortesía y juega un papel vital en la seguridad y el bienestar de todos los pasajeros a bordo.

Por eso siempre nos saludan al abordar y no es por cortesía, reveló una azafata en un vídeo viral. Según explicó, este gesto afable es en realidad una evaluación rápida y eficaz de los pasajeros que entran en el avión.

“¿Sabías que una auxiliar de vuelo no te saluda al entrar al avión solamente por educación, sino también…para asegurarse de que no has bebido demasiado o te sientes demasiado mal para volar?”, explicó la auxiliar de vuelo en el metraje.

También, acotó que no solo es por eso, pues además de evaluar el estado de salud y sobriedad de los pasajeros, el saludo inicial también sirve para que la tripulación identifique a aquellos pasajeros que podrían ser de ayuda en caso de una emergencia.

“Además de para hacerse una idea de con quién pueden contar como ayuda en caso de emergencia”, agregó.

El vídeo ha generado muchos comentarios en Instagram. La mayoría de internautas aseguró que no conocía el objetivo oculto y agradeció el trabajo de los auxiliares de vuelo.