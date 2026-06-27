Matthew Ashley Foster, el ciudadano británico vinculado a la investigación por la muerte de la modelo Natalia Villalba, fue capturado en el aeropuerto de Quito, Ecuador.

“Un grupo de trabajo conformado por Fiscalía Colombia y CTI Seccional Bogotá, Migacioncol Regional Andina, las secretarías de seguridad de Bogotá y Quito, Interpol Ecuador, Migración Ecuador y Policía de Dorset, Reino Unido, logró durante esta semana la ubicación de Matthew Ashley Foster-Smith quien sería el responsable del asesinato de Natalia Villalba el pasado 18 de junio”, aseguró el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Y agregó: “Esta tarde una vez emitida la orden de captura por un Juez de la República y activada la circular roja para su captura internacional el grupo de trabajo activó la operación para su captura que fue completada de manera exitosa en el Aeropuerto Internacional de Quito gracias al esfuerzo de Interpol Ecuador”.

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La Fiscalía General, que también confirmó la captura, aseguró que las evidencias obtenidas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) dan cuenta de que Foster presuntamente ingresó al inmueble en el que se encontraba la víctima sola, la agredió físicamente hasta causarle la muerte y manipuló el cuerpo para introducirlo en una maleta.

Además, señalaron que posteriormente, ejecutó diversas maniobras dirigidas a ocultar lo ocurrido, alterar la escena de los hechos y huyó.

El ente acusador judicializará a Foster por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

La coartada

Foster, quien había amenazado a dos exnovias y fue condenado a 2 años y 2 meses de cárcel en su país, le aseguró al diario británico The Sun que estaba comiéndose una hamburguesa y bebiendo Coca Cola light en un bar de Bogotá, mientras veía el partido de la selección de Inglaterra contra Croacia.

Eso, según él, es la coartada para demostrar que no estaba en el apartamento cuando ocurrieron los hechos.

El partido al que hace referencia fue el miércoles 17 de junio a las 3 de la tarde.

Sin embargo, allegados a la joven aseguraron a EL TIEMPO que la mujer dejó de contestar los mensajes en su celular el pasado jueves a las 10:38 de la mañana.

En las declaraciones de Matthew Foster no dio detalles de por qué huyó de Colombia por la frontera con Ecuador: “No fui yo, estaba viendo a Inglaterra”.

Lo que llama la atención de los investigadores es por qué tomó esas fotos a manera de coartada, además, por qué no se presentó a las autoridades.

Ahora autoridades colombianas están en trámites para traerlo a Colombia y que responda ante un juez de Bogotá.