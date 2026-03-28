Un residente de Florida se pronunció públicamente después de que un video captado en una autopista concurrida se volviera viral. El contenido llevó a millones de usuarios a creer que vieron a un doble de Jeffrey Epstein. Al generarse una gran repercusión, el protagonista de esta historia tuvo que exponerse y realizar un descargo.

El video viral que lo expuso públicamente en Florida

El video, filmado el 13 de marzo por el usuario Andrew Posey, fue publicado en su cuenta de Instagram y se podía ver a un conductor con gorra blanca y gafas de sol dentro de un coche convertible.

El video contenía un texto que decía: “Epstein está aquí, en el sur de Florida“, lo que provocó una serie de especulaciones y discusiones acerca de su semejanza física.

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Después de una serie de días con teorías en línea y silencio, el enigmático chofer se mostró inicialmente en sus propias redes sociales y luego en un diálogo para el podcast “The Nicky Gordo Show” para revelar su identidad.

El hombre se identificó como Palm Beach Pete, un exjugador de tenis de primera división y medallista de oro que hoy se desempeña como emprendedor de la moda en Soho y exejecutivo inmobiliario.

Durante su descargo personal, Pete afirmó que simplemente conducía por la I-95 hacia un partido de tenis cuando alguien lo grabó sin que él se diera cuenta.

“Hola a todos, soy Palm Beach Pete. Mi video se volvió viral porque un tipo me filmó al azar mientras conducía por la I-95, sin que yo lo supiera”, explicó en otro video que publicó en su perfil de TikTok.

El protagonista relató que dejó su teléfono de lado por unas cuatro horas y, al regresar, encontró una cantidad abrumadora de notificaciones. “Lo siguiente que supe fue que era una sensación viral. Mi teléfono explotó con todos esos comentarios”, añadió.

El impacto en la vida cotidiana del falso Jeffrey Epstein

Pete dijo en su aparición subsiguiente en el podcast que la situación alteró totalmente su rutina diaria, dado que ahora lo identifican personas desconocidas en espacios públicos y le piden fotografías.

De acuerdo con su relato, durante una reciente visita a un restaurante, otros clientes lo reconocieron por el video viral. Se acercaron para confirmar que lo vieron en internet y le pidieron un autógrafo; esta situación se repitió más tarde en un bar.

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Aunque está incómodamente asociado con una persona acusada de delitos graves, el habitante de Florida afirmó que enfrenta la situación viral con buen humor. En respuesta a la pregunta directa de si era el magnate, respondió con claridad: “Soy Palm Beach Pete, no Jeffrey Epstein“.

El caso de Jeffrey Epstein

En 2019, Jeffrey Epstein falleció en una cárcel de Nueva York mientras aguardaba el juicio por acusaciones federales de tráfico sexual infantil.

Aunque su muerte fue declarada oficialmente un suicidio, en su entorno se mantuvieron varias teorías conspirativas desde entonces, lo que contribuyó a la rápida propagación de este nuevo malentendido en el sur del estado.